De forskellige institutioner under Ukraines regering bliver netop nu ramt af et cyberangreb.

Det er blandt andet hjemmesiderne for Ukraines parlament, udenrigsministeriet og de forskellige sikkerhedstjenester, der er blevet påvirket af angrebet.

»Omkring klokken 16 begyndte et nyt, massivt DDoS-angreb mod vores stat. Det rammer flere banker, og der er også problemer med at komme ind på hjemmesiderne til parlamentet, regeringen og udenrigsministeriet,« siger Mykhailo Fedorov, der er minister for digital omstilling.

Grunden til, at hjemmesiden er nede, skyldes, at trafikken flyttes til en anden operatør for at minimere skaderne fra angrebet, oplyser Fedorov.

Udover regeringshjemmesiderne, så har cyberangrebet også være rettet mod flere banker.

Et DDoS-angreb , også kendt som et lammelsesangreb, er en type cyberangreb, der forhindrer nogen eller noget i at få adgang til information eller ressourcer, de ønsker adgang til.

Det fungerer for eksempel sådan, at et mål bliver oversvømmet med så meget information, at man ikke kan få adgang til hjemmesiden. Andre oplysninger kommer ikke igennem.

Opdateres...