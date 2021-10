Et dobbeltdrab, en menneskejagt og en omvendt sympati.

Det er grundessensen i et hæsblæsende drama, der lige nu udspiller sig i Kina – nærmere bestemt i den sydlige Fujian-provins.

Her er 55-årige Ou Jinzhong mistænkt – og lige nu jaget vildt – for at have dræbt to og såret tre andre. En udåd, der kan straffes med døden.

Ofrene er Ou Jinzhongs naboer, som Ou angivelig har haft en årelang konflikt med. Konflikten, og hvad der angivelig fik bægeret til at flyde over for Ou, kommer vi til.

Først skal det præciseres, at denne menneskejagt på ingen måde minder om andre menneskejagter på, hvad der udefra ligner en kynisk morder.

Det, der adskiller sig i denne sag, er, at millioner af kinesere rent faktisk håber på, at Ou slipper væk.

Den omvendte sympati er blevet et udtryk for de fattiges kamp mod de rige, og for flere kinesere synes Ous skæbne mere værd end ofrenes.

»Stik af, onkel. Håber, du stadig kan nå at finde lykke i resten af dit liv,« lyder kommentaren i toppen af et kommentarspor til historien på det sociale medie Weibo.

Ifølge CNN, som har dækket sagen og gransket Ous mange opslag på netop Weibo, skyldes konflikten med naboen opførelsen af et hus.

Det hele startede i 2017, da Ou fik tilladelse fra myndighederne til at rive sit gamle hus ned og opføre et nyt.

Men det var her, Ous problemer for alvor startede.

Ifølge opdateringer fra Ous Weibo-konto blokerede naboen, som tilhører en anden social klasse og selv boede i et fireetagers hus klos op ad Ous grund, adgangen til de håndværkere, som Ou havde hyret til at arbejde på grunden.

CNN skriver, at de ikke med sikkerhed kan bekræfte ægtheden af Ous Weibo-konto. Dog skriver de, at kontoen indeholdt Ous id-oplysninger samt personlige mobilnummer, som de har forsøgt at ringe til – dog uden at få svar.

Med det kuldsejlede byggeprojekt måtte Ou, der boede sammen med sin 89-årige mor, tænke kreativt og pragmatisk. Han besluttede sig derfor for at opføre et lille skur på grunden, hvor han og moren kunne bo, imens han ventede på, at stridighederne med naboen glattede sig ud.

Flere gange gennem årene forsøgte Ou at række ud til myndighederne i håb om, at nogen ville hjælpe ham med at få projektet på ret køl. Ou hørte aldrig noget.

Den 10. oktober kulminerede den årelange konflikt, da en storm hærgede i området.

Ous metalskur var i så ringe forfatning, at nogle af tagpladerne rev sig løs i de voldsomme vindstød, og helt tilfældigt fløj de ind på naboens grund, hvor de landede i køkkenhaven.

Da Ou senere gik over til naboen for at rekvirere de afrevne metalplader, opstod der angivelig et opgør, som resulterede i, at to mennesker døde, imens tre blev såret. Siden er Ou ikke blevet set.

Et hashtag – og en sympatiserende bevægelse for Ou – har siden hans flugt rejst sig på sociale medier. Hashtagget blev hurtigt delt flere end syv millioner gange, inden det blev fjernet.

Ous private Weibo-konto er ligeledes blevet fjernet, og flere kritikere mener, at censuren er et udtryk for, at myndighederne – samt den velhavende del af befolkningen – forsøger at begrave Ous årelange råb om hjælp.

Et andet element, der har vist sig at give bagslag, er den dusør, som myndighederne via mediet WeChat har udlovet, hvis man kan komme med oplysninger, der kan finde frem til Ou.

Har man informationer om Ou eller er i besiddelse af et billede af Ou i live, der kan lede til hans anholdelse, betaler myndigheder en dusør på 20.000 yuan – cirka 20.000 danske kroner.

Kan man derimod fremføre et bevis for, at Ou er død, giver det en dusør på 50.000 yuan.

'Dusøren for at finde en død mand er højere end at finde en levende. Er det virkelig en udmelding fra myndighederne?' spurgte en bruger, der hurtigt fik 60.000 likes.

Hertil svarede en anden:

'Det skyldes, at en død person ikke længere kan tale.'

Beskeden om dusøren blev senere taget ned fra myndighedernes WeChat-konto.