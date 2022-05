I USA har debatten om kvinders ret til abort altid været et sprængfarligt politisk emne.

Politiske kandidater bliver målt og vejet på deres holdning til emnet - er du pro-life eller pro-choice?

Senest er debatten genantændt, efter et lækket notat fra den amerikanske højesteret viste, at rettens konservative flertal arbejder på at ophæve USAs nuværende abortlovgivning.

Men i disse dage er ingen amerikansk politiker kommet mere i vælten, end Bill Cassidy, republikansk senator fra sydstaten Louisiana.

I et interview med netmediet Politico forsøgte han at adressere en udbredt bekymring blandt aborttilhængere.

Nemlig at hvis retten til abort bliver fjernet på føderalt niveau, så vil det resultere i en kraftig stigning i dødsfald blandt gravide, fordi især

Ifølge Bill Cassidy er dødstallene for fødende nemlig stærkt misvisende.

»Omkring en tredjedel af vores befolkning er sorte. Sorte kvinder har højere dødelighed under graviditet. Så hvis du justere for race, så er vi ikke så voldsom langt fra normalen, som det ellers ser ud til,« lød det fra den konservative sydstatssenator.

Altså at hvis man alene så på hvide kvinder, så er problemet altså ikke så stort - ihvert fald ikke statistisk.

»Det siger jeg ikke for at tale problemet ned, men bare for at fokusere diskussionen. Hvad end grunden er, så har farvede mennesker højeredødelighed blandt gravide,« tilføjede han i en snæver vending.

En aborttilhænger protesterer i New Orleans, Louisiana. Foto: KATHLEEN FLYNN Vis mere En aborttilhænger protesterer i New Orleans, Louisiana. Foto: KATHLEEN FLYNN

Grunden er primært fattigdom og generelt dårlig adgang til sundhedsvæsnet.

Alt i alt viser undersøgelser, at dødeligheden blandt gravide sorte kvinder er tre gange højere end blandt hvide kvinder.

Senatorens tilsyneladende uvidenhed om årsagerne har vækket voldsom kritik fra organisationer og fageksperter.

Til magasinet Vanity Fair lægger Amy Addante, doktor og gynækolog ved University of Illinois, ikke fingrene imellem.

»Hans støtte til en ophævelse af retten til abort gør, at kvinder vil dø, fordi de ikke kan få den medicinske behandling, de har brug for.«

Ligeledes har folk på sociale medier reageret kraftigt på Cassidys indspark i debatten, hvor hans udtalelser omtales som »ren racisme«, en »bevidst kampagne mod kvinders sundhed« og »umyndiggørende«.

Dødeligheden blandt gravide i USA er den højeste blandt verdens mest udviklede lande.

Ifølge UNICEF er der 19 dødsfald for hver 100.000 graviditeter. Til sammenligning er der bare fire i Danmark.