Ruslands præsident, Vladimir Putin, havde ikke regnet med, at invasionen af Ukraine skulle vare mere end et halvt år.

Det vurderer Eirik Kristoffersen, der er norsk forsvarschef. Han peger på én bestemt ting, som Vladimir Putin har undervurderet.

»Jeg tror, at præsidenten og hans inderkreds undervurderede Vestens enhed,« siger han til Dagbladet.

Efter invasionen af Ukraine blev Rusland ramt af en byge af sanktioner.

Senest er reglerne for indrejsevisum for russere blevet strammet. En aftale der har til hensigt at reducere antallet af nyudstedte visa markant.

Men der er en ting, som bekymrer den norske forsvarschef.

Og det er opmærksomheden omkring krigen både i medierne og i befolkningen.

Han mener, at medier og borgere fortsat skal holde opmærksomheden på, hvad der sker i Ukraine, selvom krigen trækker ud og ikke ser ud til at stoppe foreløbig.

»I selve krigen er Ukraine afhængig af støtte fra vestlige våbenleverancer for at kunne stå imod,« bruger han som eksempel.