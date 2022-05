Snart bliver det ekstra slemt at være syg på den canadiske ø Fogo Island i det nordlige Atlanterhav.

For første gang siden 1792 går øen nemlig en fremtid i møde uden en eneste læge, og det giver konsekvenser for øboerne.

Det skriver flere medier heriblandt The Guardian.

Meldingen om, at den sidste lægepraksis lukker og slukker, kommer i en tid, hvor der i forvejen er mangel på sundhedspersonale på øen.

Men fra juni bliver det altså ekstra svært, idet de syge øbeboere bliver nødsaget til at tage en tur på op mod seks timer, hvis de skal tilses af en læge.

»Når man tænker på, at det er første gang siden 1792, at de har været uden en fast læge, efterlader det en tanke om, at der er noget større ved at ske. Det er noget, der har været længe undervejs,« sagde Paddy Daly, som er vært på radioprogrammet Open Line, om situationen.

Det er nemlig ikke kun på Fogo Island at manglen på læger og sundhedspersonale har vist sig. Den samme problematik gør sig nemlig gældende på Newfoundland og i Labrador.

Her står næsten 100.000 familier uden en fast læge, og det har medvirket til, at flere – alene af den grund – vælger at flytte til fastlandet.

Øbeboer og kræftpatient, Sabrina Payne, er en af dem, der er stærkt berørt af manglen på personale.

Gennem hendes kræftforløb har hun nemlig haft utallige rejser til og fra fastlandet som følge af behandlinger, men for nylig besluttede hun sig for at sætte sit hjem til salg og søge mod fastlandet permanent.

De mange – og lange – rejser blev nemlig for meget for hende.

»Det tog mig lang tid at træffe beslutningen, for jeg elsker virkelig stedet. Men i sidste ende var mit mentale helbred dalende, fordi det var – og alt var et projekt,« fortæller hun til CBC.

På Fogo Island bor der omkring 2.700 indbyggere.