Et besøg i nationalparken Mana Pools i Zimbabwe fik en tragisk afslutning for en 71-årig far og hans søn.

Ifølge Independent blev den 71-årige turist fra Sydafrika blev nemlig trampet ihjel af en elefant under besøget i nationalparken, alt i mens hans søn måtte være vidne til den frygtelige begivenhed.

En talsperson for Zimbabwes park- og dyreliv har udtalt, at elefanten opsøgte de to mænd, da de var på en morgentur i parken. De havde parkeret bilen et øjeblik og var gået 40 meter væk, da angrebet skete.

Ifølge avisen havde den nu afdøde mand været en fast årlig gæst i parken de sidste 35 år.

Ulykken er den anden af sin slags på blot en uge.

»Vi er ekstremt bekymrede, fordi to mennesker er blevet dræbt alene på en uge,« lyder det fra talspersonen Tinashe Farawo, som refererer til et medlem af en bevaringsgruppe, der blev trampet ihjel ved Victoria Falls.

Alene i år er der indtil videre berettet om 40 døde i konflikter mellem det vilde dyreliv og mennesker i området.

Det skyldes ifølge Tinashe Farawo, at varmt og tørt vejr giver begrænset adgang til mad og vandressourcer for tusindvis af dyr, og det får dem til at søge mod områder med mennesker i deres søgen efter mad.