Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Legendarisk britisk økonom forsvarer nu premierminister Liz Truss' vilde økonomiske plan. »Hvis vi tør slippe tøjlerne og sænke skatten, så vinder hele samfundet,« siger han til B.T. i London.

Liz Truss, Storbritanniens nye premierminister, har fået lidt af en ilddåb. Faktisk går der allerede rygter om et forestående oprør fra medlemmer af eget parti, og man kan nu indgå væddemål på, om hun holder til næste valg eller bare til jul.

En stor del af stormvejret drejer sig om en vovet økonomisk plan, som på trods af, at den blev kaldt en mini-finanslov af eksperter, vurderes til at være den mest vidtgående økonomiske plan siden Margaret Thatcher.

Selvsamme Thatcher er i øvrigt Liz Truss' store idol, og derfor er det heller ikke tilfældigt, at hun har brugt Thatchers gamle hoføkonom, Patrick Minford, som inspiration til sine vilde økonomiske planer. B.T. har talt med ham.

Premierminister Liz Truss er havnet i et gevaldigt stormvej omkring sin økonomiske politik. Foto: POOL Vis mere Premierminister Liz Truss er havnet i et gevaldigt stormvej omkring sin økonomiske politik. Foto: POOL

»Når vi kigger tilbage på den store vækst, der var i firserne og begyndelsen af halvfemserne, så er der slet ingen tvivl om, at det var kombinationen af at sænke skatten og at fjerne alle de regler, der forhindrede folk i at tjene penge, der gjorde det store udslag. Efter min mening, så er det meget det samme, som Liz Truss nu forsøger sig med, og jeg er overbevist om, at det vil virke igen,« siger Patrick Minford til B.T.

Liz Truss sagde ved det konservative landsmøde sidste uge, at formålet med nytænkningen var

»At skabe vækst, vækst, vækst.«

Liz Truss siger selv, at hun er inspireret af tankegangen hos de to store fornyere på den angelsaksiske højrefløj, Ronald Reagan og Magaret Thatcher, her fotograferet i 1981. Foto: Anonymous Vis mere Liz Truss siger selv, at hun er inspireret af tankegangen hos de to store fornyere på den angelsaksiske højrefløj, Ronald Reagan og Magaret Thatcher, her fotograferet i 1981. Foto: Anonymous

Det vil hendes regering gøre ved at fjerne en række forhindringer for at tjene penge. Blandt andet fjerne det loft for bonusser til bankfolk, der blev indført efter finanskrisen. Man vil også sløjfe en planlagt stigning i selskabsskatten samt fjerne en masse af de restriktioner og reguleringer, der i dag er vilkårene, når man driver virksomhed i EU.

»De sidste 40 år har der sneget sig flere og flere arbejdsmarkedsregler og reguleringer på investeringer ind i vores samfund, og det holder folk fra at innovere og at udvikle nye virksomheder, der kan generere vækst. Vi har reelt ikke haft en økonomisk vækst i Storbritannien i mere end ti år, og det kan ikke blive ved. Der er brug for en radikalt anderledes tilgang, præcis ligesom med fru Thatcher i gamle dage,« siger Patrick Minford, der nu er blevet 79-år gammel, men stadig er aktiv i sit job som professor i makroøkonomi ved Cardiff University.

Patrick Minford (tv.) sammen med finansminister Kenneth Clarke og hans økonomiske hold i 1996. Vis mere Patrick Minford (tv.) sammen med finansminister Kenneth Clarke og hans økonomiske hold i 1996.

Han siger selv, at han har været inde over den meget omtalte økonomiske plan, men mere som inspiration end som forfatter. Premierminister Liz Truss nævnte for nylig netop ham, da hun på BBC blev bedt om at angive en kendt økonom, der støtter hendes økonomiske linje.

»Efterfølgende fik jeg mange hårde ord med på vejen af andre økonomer og eksperter. Jeg forstår det egentlig ikke, men sådan har det næsten altid været, når man har turdet stå ved sine meninger, og jeg står ved, at dette er vejen frem.«

Storbritanniens regering forsøger ifølge Minford nu for alvor at få gavn af Brexit, og ifølge ham blive man nødt til at turde tænke anderledes, for at Storbritannien kan udfordre resten af Europa og sikre, at London vedbliver at være et af verdens største finanscentre.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, i et eksklusivt interview med den inflydelsesrige og kotroversielle økonom, Patrick Minford. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, i et eksklusivt interview med den inflydelsesrige og kotroversielle økonom, Patrick Minford.

»Regeringen har allerede sikret borgerne mod de galopperende energipriser. Det er efter min mening rigtigt, fordi det skaber ro i samfundet. Ud over det, så tør den nuværende regering låne penge til at sænke skatterne, og det er både modigt og nødvendigt,« siger Patrick Minford til B.T.

Han er ikke den eneste anerkendte økonom, der bakker op om Liz Truss vovede politik, men de er et klart mindretal. Langt de fleste britiske kommentatorer har rystet meget kraftigt på hovedet over Liz Truss' store plan. Aviser som The Financial Times har kaldt det decideret hul i hovedet.

Et af de mest kontroversielle elementer i den nye økonomiske plan, var tanken om fuldstændigt at sløjfe topskatten, der i Storbritannien er på 45 procent.

De britiske aviser har været fulde af kritik af regeringens idé om skattelettelser til de rige. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere De britiske aviser har været fulde af kritik af regeringens idé om skattelettelser til de rige. Foto: HENRY NICHOLLS

Tanken om, at de rige skulle blive endnu rigere for at bruge flere penge, der så ville komme resten af samfundet til gode, var simpelthen for skrap kost for selv mange konservative her midt i den værste økonomiske krise i mands minde.

Millioner af briter er nu kategoriserede som energifattige. Det vil sige, at de ikke har råd til at betale deres energiregninger, hvis de også skal have mad på bordet, og på det netop overståede landsmøde måtte Liz Truss og hendes finansminister, Kwasi Kwarteng, opgive planen om at sløjfe topskatten, fordi et oprør i partiet ellers var på vej.

Men alt dette ændrer ikke på den gamle ræv Patrick Minfords tro på, at den nye britiske premierminister har fat i den lange ende på længere sigt.

»På sigt vil den høje inflation gøre det muligt at formindske statsgælden betragteligt og langt mere end de ekstra renter, vi kommer til at betale. Vi skal turde investere i at skabe vækst, og den bedste måde at gøre det på, er at fjerne alle de regler og forhindringer, vi har lavet over årene. Vi skal turde sænke skatten for at kunne skabe den vækst, der kan betale for at hjælpe de fattigste,« siger Patrick Minford til B.T.

Der er som sagt dem, der griner af ham og af Liz Truss-regeringens planer, men den, der ler sidst, ler som bekendt bedst, og den kontroversielle britiske økonom, som har været en darling på den politiske højrefløj i mindst fire årtier, føler sig sikker på, at det er ham og ikke flertallet af de britiske økonomer, der vil sidde tilbage med et smil på læberne.