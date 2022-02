I tidernes morgen har du sikkert fået at vide af en kørerlærer, at når du møder et stopskilt i trafikken, skal du stoppe helt og aldeles op.

Men for en hel del Tesla-biler har dette ikke været muligt, når bilens autopilot og selvkørende egenskaber er slået til.

Det skriver det britiske medie Metro.

For selvom teknologien i de eldrevne Tesla-biler er stormet frem, har hele 54.000 Tesla-biler gjort det samme, når de har mødt et stopskilt.

Og dette har Tesla måtte tage konsekvensen for. Derfor er det blevet besluttet at tilbagekalde de 54.000 biler.

Årsagen bag er en softwarefejl, der er installeret på bilerne, som altså gør, at bilerne ruller videre fra stopskiltet.

Ifølge mediet forventes det, at Tesla vil udgive en ny softwareopdatering i februar, som skal eliminere problemet.

Dertil kan Tesla fortælle, at de ikke kender til nogen som helst ulykker eller skader, der er forårsaget af softwareproblemet.

Yderligere meddeler de, i forhold til deres selvkørende egenskaber, at bilerne ikke kan køre af sig selv, og føreren af køretøjet altid skal være klar til at skride ind.

Ejere af Teslaer, der indeholder fejl, vil få en meddelelse fra Tesla 28. marts.

Bilmodellerne, der er fejl på, strækker sig fra Model S, Model X, Model 3 og Model Y.