At skubbe en bil med motorstop ind til siden af vejen kan de fleste sætte sig ind.

At gøre det samme med et fly virker alligevel lidt langt ude.

Alligevel er det intet mindre end det, der skete i Bajura lufthavn, der ligger i Nepal.

En video, der siden er gået viralt, viser, hvordan en gruppe på omkring 20 mænd kæmper for at skubbe en mindre flyver fra selskabet Tara Air væk fra landingsbanen.

Et af flyets dæk var ifølge en nepalesisk journalist eksploderet, hvorfor flyet var strandet på banen.

Den lille lufthavn havde ikke køretøjer eller andre maskiner, der kunne trække flyet væk, og derfor måtte sikkerhedspersonale i lufthavnen og snarrådige passagerer hjælpes ad med at få det lille rutefly fjernet, inden et nyt skulle bruge landingsbanen til at lette eller lande.

Da flyet var blevet sendt i sikkerhed i rabatten, blev der ringet efter et nyt af selskabets fly. Med ombord havde det nye dæk og mekanikere, der kunne fikse den nødstedte flyver.

Senere på dagen, da dækkene var tilpasset, fløj begge fly afsted igen og landede i Nepalgunj.