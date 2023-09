Københavnsk borgmester sender opsang til både politiske kolleger og pressen i debat om omstridt skulptur på Amager.

Den ligner sexlegetøj.

Det slog det tidligere medlem af Borgerrepræsentationen Rune Dybvad Simonsen fast i foråret 2021, hvor en – på det tidspunkt – relativt ukendt skulptur var sendt til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget.

Den beskrivelse af skulpturen, som i virkeligheden havde navnet 'Portal til Amager', sprang adskillige medier, inklusive B.T., og andre stemmer i debatten med på.

Den ti meter høje bronzeskulptur blev trods lokal utilfredshed godkendt, og i begyndelsen af september i år blev den så indviet officielt på Christmas Møllers Plads på Amager.

Lige foran en Netto og et værtshus.

Men det har ikke fået debatten omkring den gigantiske 'buttplug eller analkugler' til at forstumme, og det ærgrer Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester, Jens-Kristian Lütken (V), enormt.

I en klumme hos Politiken harcelerer Jens-Kristian Lütken, som selv var medlem af teknik- og miljøudvalget, da 'Portal til Amager' blev godkendt, over, at politiske kolleger og mediers beskrivelser af skulpturen er både 'nedladende og perverse'.

»Det står selvfølgelig enhver frit for, hvilket sprogbrug man vælger. Men jeg synes ærligt talt, at det er respektløst over for kunstneren Sophia Kalkau,« konstaterer Jens-Kristian Lütken i Politiken.

Over for B.T. uddyber Jens-Kristian Lütken sin kritik af debatten og det sprog, den føres i:

»Det er interessant, når man følger debatten, så skal man lede i ret lang tid for at finde noget om, hvad kunstnerens tanker har været,« siger Jens-Kristian Lütken således.

B.T. taler med ham på et tidspunkt mandag eftermiddag, hvor han netop står foran skulpturen.

Hvorfor må folk ikke mene, at den ligner sexlegetøj?



»Det må folk hjertens gerne, og jeg skal som borgmester heller ikke bestemme, hvad folk synes, eller hvad aviserne skriver,« siger Jens-Kristian Lütken.

»Men som politiker på rådhuset og som medie kunne man godt påtage sig en smule ansvar.«

»Det var faktisk ikke kunstnerens tanke, at det skulle være en buttplug eller analkugler. Jeg mener, man bør behandle kunstværket respektfuldt,« understreger Jens-Kristian Lütken.

Jens-Kristian Lütken (V) stod på netop Christmas Møllers Plads på Amager, da B.T. talte med ham mandag eftermiddag. Foto: Jens-Kristian Lütken

Og for en god ordens skyld sagde kunstneren Sophia Kalkau i 2021 om projektet:

»Jeg tror, at værket vil stå monumentalt, enkelt og roligt på det pulserende, stærkt trafikerede sted, og samtidig vil værket indgå i en formmæssig dialog med omgivelserne.«

»Rytmen i facaden på ejendommen, der støder op til pladsen, vil forstærkes. De sammenkædede runde bronzedråber og søjleformen vil sende signaler til den forgyldte kugle på Frelser Kirke og det trekantede irrede tag og det fine, spidse pyramideformede klokketårn på Kong Haakons Kirke.«

At der har været en stor, offentlig debat om kunst, betyder vel, at det er noget, folk går op i. Og det er vel godt?

»Jeg synes, det er dejligt, at folk debatterer kunst. Det er meget sjældent, at kunst får skabt en folkelig debat,« siger Jens-Kristian Lütken.

»Men i al stilfærdighed synes jeg bare, at politikere på rådhuset og også pressen har et vist ansvar for at holde niveauet en smule. Debatten har kun handlet om analkugler og buttplug.«

»Og det er påfaldende, at det sker i en tid, hvor vi snakker så meget om, hvad man kan tillade sig at sige om andre.«

»Men ved lige præcis et kunstværk, så er der ingen grænser. Der er ikke nogen andre, man ville tale om og beskrive som dette værk,« siger Jens-Kristian Lütken.

Han pointerer, at det godt kan være, at der hverken er klik eller likes i at tage værket mere seriøst.

»I stedet skulle man bruge et øjeblik på at se, om der kunne være noget, man ikke havde forstået lige med det samme, eller hvad pointen var,« siger Jens-Kristian Lütken.

»Det er sådan noget, der gør København til en spændende by; at man kan køre rundt og undre sig over ting, og at det er noget nyt hver dag,« tilføjer han.

»Jeg synes, den skulptur fortjener lidt mere anerkendelse, end den har fået indtil videre,« konstaterer Jens-Kristian Lütken.