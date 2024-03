Egentlig skulle retssagen mod en 29-årig mand været startet om en måned. En sag om et uhyggeligt drab på hans 24-årige kæreste, da parret var på en ferie sammen i Norge sidste år.

Men nu bliver sagen ikke til noget.

For den tiltalte mand er blevet fundet død i sin celle i et fængsel i Tyskland, skriver VG.

Der er ifølge statsadvokaten iværksat en efterforskning af dødsfaldet, men indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at der er sket noget kriminelt.

Det var i oktober sidste år, at norsk politi fandt liget af den 24-årige kvinde i en sø ved Kvikne I Tynset i Norge.

Det var en bekymret familie, der slog alarm, eftersom den tyske kvinde ikke var kommet hjem efter en autocamperferie med sin kæreste.

Den 29-årige var vendt alene tilbage til Tyskland og havde forklaret til venner og familie, at de havde skændtes på et ophold i Sverige, hvor hun angiveligt havde efterladt ham.

Men under en afhøring gav den tiltalte mand oplysninger, der førte til, at politiet fandt kvinden skudt og dræbt i et bjergområde i Kvikne. Under ransagningen fandt politiet det benyttede mordvåben, ofrets telefon og andre skydevåben.