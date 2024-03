En østrigsk domstol har mandag afgjort, at den 88-årige Josef Fritzl, der er dømt for adskillige voldtægter af sin datter, ikke skal overflyttes til et almindeligt fængsel fra et fængsel for psykisk syge.

Dermed ændres den dom, der blev afsagt i januar ved en lavere retsinstans i Krems, skriver det østrigske nyhedsbureau Apa ifølge Reuters.

En afgørelse Josef Fritzls advokat, Astrid Wagner, tilbage i januar kaldte for en »delvis succes«, selvom målet var at han skulle prøveløslades og anbringes på et plejehjem.

Dengang blev afgørelsen truffet ud fra en psykiatrisk rapport, hvori det lød at Fritzl var fysisk svag og dement og derfor ikke længere var til fare eller udgjorde en trussel for sine omgivelser.

»Min klient har en ret, og det kræver menneskelig værdighed og en ret til at blive behandlet i overensstemmelse hermed. Det er efter min mening kun muligt på et plejehjem og ikke i et fængsel,« lød det tilbage i januar fra Fritzls advokat ifølge ORF.



Men det er nu nødvendigt at indhente yderligere lægeerklæringer og undersøge Fritzls farlighed nærmere. Derfor har den østrigske domstol omstødt afgørelsen fra januar.

Afgørelsen er dog ikke endelig. Ifølge kendelsen skal domstolen i Krems indhente nye oplysninger, og så skal sagen vurderes igen i april, skriver ORF.

Fritzl har siddet i fængsel i de seneste 15 år. Ifølge østrigsk lov kan man normalt søge om prøveløsladelse efter 15 år.

Sagen chokerede hele verden i 2008, hvor det kom frem, at han havde holdt sin egen datter fanget i kælderen i byen Amstetten. I 24 år blev hun holdt fanget, hvor han fik syv børn med hende. Et af dem døde efter fødslen i 1996.

Det var først, da et af børnene blev syg og havde brug for lægehjælp, at sagen kom frem i lyset.

I 2009 blev Fritzl idømt fængsel på livstid efter at have erkendt alle anklagepunkterne mod ham.

Han blev dømt for incest, voldtægt, afpresning, indespærring, slaveri og uagtsomt manddrab.