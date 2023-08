Der er udspiller sig et vildt transferdrama med en dansker i hovedrollen i Tyskland i disse dage.

Der er hård kamp om Yussuf Poulsens underskrift.

I hvert fald melder både Bild og Leipziger Volkszeitung, at storklubben Dortmund har lavet en konkret henvendelse på danskeren.

Dortmund vil hente landsholdsangriberen i RB Leipzig, hvor han har været i mere end et årti. Hvis det går igennem, vil det være et kæmpe klubskifte for danskeren.

Der er kamp om Yussuf Poulsens underskrift. Foto: Ronald Wittek/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Der er kamp om Yussuf Poulsens underskrift. Foto: Ronald Wittek/EPA/Ritzau Scanpix

Poulsens kontrakt med østtyskerne udløber næste sommer, men det er ikke afgjort, at han forlader klubben.

Lokalmediet melder nemlig også, at danskeren vil forblive loyal mod klubben, og at han inden længe forlænger sin kontrakt med Leipzig.

I Leipzig er Poulsen ellers i skarp konkurrence med stjerner som Timo Werner, Lois Openda og Benjamin Sesko.

Poulsen kom til Leipzig i 2013. Siden har han spillet 361 kampe for klubben og scoret 85 mål, mens han har hjulpet klubben fra tredjebedste række til at være en topklub i Tyskland.