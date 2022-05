Når danskerne onsdag rammer fyraften, kan de fleste se frem til en dejlig fridag på Kristi himmelfartsdag torsdag – og måske er du endda en af de heldige, der kan holde forlænget weekend.

For nogle betyder det ture ud i det danske land, men så skal du væbne dig med tålmodighed.

Vejdirektoratet forventer nemlig, at der kan opstå en del trafik.

»I Kristi himmelfartsferien forventer vi, at mange vil søge mod sommerhusområderne. Derfor kan der periodevist opstå tæt trafik og forlænget rejsetid på udvalgte strækninger,« skriver Vejdirektoratet på deres hjemmeside.

Det gør sig særligt gældende på udrejsedagen, som er onsdag 25. maj i tidsrummet fra klokken 14 til klokken 19. Her vil ferietrafikken blande sig med myldretrafikken.

Også på selve Kristi himmelfartsdag torsdag 26. maj, kan danskerne forvente, at det går lidt langsommere. Her i tidsrummet fra klokken 11 til klokken 14.

Disse dage vil trafikken hovedsageligt bevæge sig fra hovedstadsområdet mod Jylland via Fyn og Sjællands Odde.

Søndag 29. maj vender danskerne snuderne hjemad.

Hjemrejsetrafikken forventes at være på sit højeste søndag den 29. maj i tidsrummet fra klokken 12 til klokken 16. Trafikken vil især bevæge sig fra vest mod øst over E20 Fynske Motorvej og Vestmotorvejen samt via rute 21 fra Sjællands Odde mod hovedstadsområdet.

Sommerhussæsonen er også for alvor skudt i gang, og det betyder en øget trafikmængde til og fra de større sommerhusområder rundt om i landet.

Det gælder især sommerhusområderne langs den jyske vestkyst og i Nordsjælland.

Forvent derfor også tæt trafik på de større rejsedage på rute 11 mellem Ribe og Ringkøbing, rute 16 Hillerødmotorvejens forlængelse og rute 21 mod Sjællands Odde.

Der kan desuden altid opstå kø og forlænget rejsetid på grund af uheld, dårligt vejr eller andre uforudsete hændelser – du kan orientere dig om den aktuelle trafik på trafikinfo.dk.