»Man er rystet, det er man.«

Sådan lyder det fra letbanefører Tine Klüwer Christensen.

Hun har under sin uddannelse oplevet to såkaldte nærvedsulykker, hvor trafikanterne har været tæt på at støde sammen med hendes letbane.

»Jeg tror efterhånden, at vi allesammen har været udsat for det - nogle tættere på end andre,« siger hun.

I Tine Klüwer Christensens tilfælde var det to cykler, der begge var ved at køre ud foran letbanen.

»Det var meget, meget tæt på.«

Derfor opfordrer hun trafikanterne til at tage sig i agt i trafikken og særligt fra lørdag, hvor Odense Letbane officielt åbner.

»Det er simpelthen, fordi folk ikke er opmærksomme. Det er dog allerede blevet meget bedre,« beroliger hun.

Den nyuddannede letbanefører glæder sig til lørdagens åbning, der har været længe undervejs. Letbanen i Odense skulle oprindeligt være åbnet i slutningen af 2020.

»Det er en fornøjelse at køre med letbanen, men det kan også være nervepirrende og med hjertet helt oppe i halsen, når trafikken er rigtig tæt,« siger letbaneføreren og tilføjer:

»Jeg glæder mig til, at vi skal begynde at have passagerer med. Det bliver lidt mere spændende end at køre med tomme vogne.«

Til åbningen af letbanen lørdag, skal hun dog ikke selv sidde bag rettet.

»Jeg har fri på lørdag og skal op og nyde det hele og køre rundt med mine kollegaer.«