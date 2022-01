Han er netop vendt tilbage til FC København, men spørgsmålet er, hvor længe han bliver der.

Der er nemlig bud efter Sten Michael Grytebusts evner i målet fra en af FCKs Superliga-konkurrenter.

B.T.-podcasten 'Transfervinduet' kan afsløre, at FC Nordsjælland har den norske landsholdsreserve på kornet som en mulig forstærkning frem mod forårssæsonen, hvor holdet formentlig kan blive trukket i spillet om nedrykningspladserne.

Der er dog en afgørende knast, der skal løses, før FCN kan slå til. Grytebust er nemlig særdeles vellønnet i den københavnske klub.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge 'Transfervinduets' oplysninger scorer nordmanden, som to gange er blevet kåret til Superligaens bedste målmand, omkring 400.000 kroner om måneden.

Spørgsmålet er, om de to parter nu kan finde en løsning, hvor de kan blive enige om løn med videre.

Grytebust har under træner Jess Thorup været ude i kulden, hvorfor FCK gerne vil af med den løntunge reserve, ligesom han formentlig også vil spille fast fodbold.

FC Nordsjælland overvejede at tilknytte 32-årige Grytebust i sommer, hvor klubben sagde farvel til førstekeeper Peter Vindahl Jensen.

Dengang vurderede nordsjællænderne, at den tidligere stjerne i OB efter en periode på bænken i FCK var for rusten.

I det seneste halve år har Grytebust været udlejet til Vejle og har der fået godt med spilletid.

Det er blandt andet derfor, at FCN nu igen overvejer, om Sten Michael Grytebust er manden, der skal være med til at rette op på en svær sæson for Farum-klubben, hvor målene er raslet ind bag holdets to urutinerede målmænd.