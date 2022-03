Dave Reddington og familien flyttede i juni sidste år fra en af verdens største storbyer til verdens mindste storby – Aarhus.

Han byttede tilværelsen som assistenttræner i Crystal Palace ud med samme job i AGF.

Men hvordan er tilværelsen i lille Aarhus, når man kommer fra det gigantiske London?

Det fortæller Dave Reddington om i et interview til B.T.

»Ærligt talt så kendte jeg ikke ret meget til byen. Jeg havde læst en lille smule om den, men nu har vi boet her i snart et år, og vi har opdaget mere og fundet flere steder at tage hen. Jeg og familien er glade, og det er det vigtigste. Vi elsker byen af mange grunde.«

Hans kone er personlig assistent og kan passe sit job fra hjemmet i Danmark. Børnene går begge på Aarhus International School, hvor den yngste går i børnehave.

»Den ældste har dansk fem gange om ugen. Hendes accent og sprog er godt i gang. Hun er meget bedre til dansk end mig. Jeg er forfærdelig. Det er så svært at lære, men hun gør det rigtig godt.«

Familien startede med at bo på Ny Munkegade, men 1. december overtog de en lejlighed på Frederiksbjerg. Det har været lidt af en opgave at gøre den nye lejlighed til et hjem, men familien elsker området.

»Lejligheden var umøbleret. I december fik vi fikset den, så børnene kunne flytte ind over jul. Det var en oplevelse. Det er et fedt område med fem minutter fra skolen og fem minutter fra havet.«

»Vi bruger meget mere tid udenfor, end vi ville i England. Med foråret på vej kan vi forhåbentlig bruge endnu mere tid ude. Jeg har meget mere tid til familien, fordi jeg kun bruger 20 minutter i bil her om dagen, fremfor tre en halv time i London. Det er virkelig dejligt.«

Det er også en af hovedårsagerne til, at han ikke længes efter at komme tilbage til London.

»Jeg savner slet ikke England. Jeg nyder bare at være der i julen, ellers elsker vi det her.«