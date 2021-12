Julen er hjerternes fest, siger man.

Den amerikanske sygeplejerske Jennifer Smith fra New York er beviset på, at udsagnet passer.

Da hun mødte ind til sin vagt på hospitalet i slutningen af november, fik hun en opringning fra en af hendes faste og mest afholdte patienter, John Burley.

Han lå på stuen indlagt med lungebetændelse og havde det skidt. Men mest af alt var John ked af, at han havde mistet sin hund, Boomer.

»Boomer er i kennelen, Boomer er i kennelen, blev John Burley ved med at sige,« fortæller Jennifer Smith til CNN og tilføjer, at Boomer betyder alt for John.

Den lungesyge patient kunne ikke sige andet end, at Bommer var i kennelen, og Jennifer vidste derfor ikke, hvor hun skulle lede. Dog vidste hun, at hun var nødt til at finde den lille lysebrune hårbold og redde den for John Burley.

Den næste dag brugte Jennifer sin frokostpause på at lokalisere Boomer. Hun kontaktede de lokale kenneler i håb om, at de havde John Burleys bedste ven.

Hun vidste, at hun var nødt til at handle hurtigt, da det var tæt på jul.

»Jeg var lidt bekymret, for jeg vidste ikke, hvor lang tid han havde været i kennelen, eller om han allerede var blevet adopteret af en anden familie. Det er juletid, og der er mange, der søger dyr,« siger Jennifer, der selv har en 13 år gammel hund. Hun kunne derfor livligt sætte sig ind i, hvad det betød for John at miste Boomer.

Det lykkedes Jennifer at finde den rigtige kennel, hvor hun fandt Boomer indelåst i et metalbur. Hun kaldte på personalet og uden at tøve, bad hun om adoptionspapirerne; Boomer var hendes.

Hun kunne ikke få Boomer med hjem med det samme, men hun skyndte sig at ringe til John Burley på hospitalet for at overbringe ham den glade nyhed.

I dag er John fortsat indlagt, og hver dag har Jennifer Smith Boomer med på arbejde, så han kan besøge sin gamle ven og ejer. Især over julen har det ifølge Jennifer var dejligt at se, hvor meget hendes gode samaritaner-gerning har gjort for John.

Jennifer Smith med hunden Boomer foran hendes store, veldekorerede juletræ. Foto: Privat

»Der er så mange bekymringer i verden lige nu. Hvis jeg bare kan tage en bekymring væk fra ham, så er det, det mindste jeg kan gøre. Jeg kan ikke kurere hans sygdom. Jeg er ikke en mirakelmager. Men jeg har lovet John, at jeg tager mig af Boomer, så længe han har brug for det. Det ved John, som lige nu skal bruge tiden på at få det bedre,« siger sygeplejersken og fortsætter:

At se John være sammen med Boomer, det er den eneste julegave, jeg kan få lige nu.