Når aarhusianerne skal til valgurnerne til november, vil de opleve kandidatlister med skæv kønsfordeling.

En optælling af kandidaterne viser, at blot en tredjedel af kandidaterne til valget 16. november er kvinder,

Institut for Menneskerettigheder, mener at partierne i Aarhus bør gøre noget aktivt for at rette op på uligheden. Det skriver JP Aarhus.

Blandt andet kan partierne konkret overveje at benytte fletteregler på kandidatlisterne, så der skiftevis står en mand og en kvinde.

Derudover er det også vigtigt, at partierne udvikler mangfoldighedspolitiker, foreslår Morten Emmerik Wøldike, der er sociolog hos instituttet.

»Men partierne er nødt til at anerkende forskellen i antallet af mandlige og kvindelige byrådskandidater som en stor udfordring. I sidste ende giver det et demokratisk problem, fordi vi får en skæv repræsentation. Det er tab, og det giver et samfundsmæssigt demokratisk problem,« siger han til mediet.

Rundt omkring i de danske byråd er der i gennemsnit 33 procent kvinder.

Kandidatlisten til det kommende valg i Aarhus rummer i alt 200 navne, hvoraf 65 er kvinder.