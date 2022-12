Lyt til artiklen

Sikkerhedsstyrelsen har siden 15. december kontrolleret 280 salgssteder, hvor der blev solgt fyrværkeri.

Ved 19 af stederne har styrelsen fundet ulovligt fyrværkeri, som de ikke måtte sælge. Derfor er de salgsstederne nu politianmeldt. Det er det hidtil laveste antal i de år, hvor Sikkerhedsstyrelsen har ført kontrol.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressmeddelelse.

»Det er det laveste antal salgssteder med fejl i de år, vi har ført kontrol på området, og det tager vi som bevis på, at produktkontrollen inden fyrværkerisæsonen virker. Ét ulovligt produkt i handlen er ét for meget, men vi kan se, at detailhandlen har fået mere styr på fyrværkerisalget, og det vil jeg gerne rose dem for,« siger produktchef i Sikkerhedsstyrelsen, Lone Brose, og fortsætter.

»Det gør alles nytårsaften mere sikker. Men tallene viser også, at det fortsat er vigtigt, at vi fører tilsyn med det fyrværkeri, der sættes til salg,« siger Lone Brose.

Sammenlagt er der fundet 30 ulovlige forhold hos de 19 salgssteder og importører.

Ud af dem blev der fundet 14 slags forbudt fyrværkeri, der ikke skulle have været i salg.

Derudover blev der fundet 16 mindre fyrværkerityper, som manglede den obligatoriske CE-mærkning.

»Det farlige fyrværkeri kunne potentielt have udrettet store skader, og derfor er det rigtigt godt, at vores kontrol fik afsløret de ulovlige fyrværkeriprodukter. Der vil blive indgivet 19 politianmeldelser og indstillet til bøder,« siger Lone Brose.

Hvis man som forbruger oplever, at ens fyrværkeri fejler, kan man melde det til Sikkerhedsstyrelsen.