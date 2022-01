82 poppeltræer, som pryder midterrabatten på et stykke af Ringgaden, udgør nu så stor en fare for trafikanterne, at de skal fældes.

»Træerne har nået en alder og en tilstand, hvor de kan være farlige for trafikanterne på Ringgaden. Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi er nødt til at fjerne dem, men vi vil naturligvis ikke sætte aarhusianernes sikkerhed over styr,« siger Kim Gulvad Svendsen Bylivschef i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Det er Simon Skov, der er ekspert i risikotræer og seniorrådgiver på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, der har vurderet træerne.

Ifølge ham er det altså for risikabelt at lade dem stå.

»Poppeltræerne er store, men de er ikke stærke. De er pionertræer, og det betyder, at de hurtigt vokser sig store og smukke – men de bliver også hurtigt gamle og svækkede. De smider grene på vejene, og de har et ustabilt rodnet, som gør, at de er i fare for at vælte,« siger han.

Selvom de 82 poppeltræer har aftjent deres tid på Ringgaden, er de ikke færdige med at gøre nytte.

Stammerne får nyt hjem i byens skove og parker – blandt andet i den nye, midlertidige bypark på Pier 2 – hvor de fortsat kan være hjem for insekter, smådyr og svampe.

Fældningen af træerne begynder den 17. januar, og arbejdet forventes at være færdigt den 28. januar.

På strækningen fra Silkeborgvej til Langelandsgade lukkes et spor i hver kørselsretning, men der vil stadig være mulighed for at bruge de andre spor, mens arbejdet står på.

Fældningen kommer primært til at foregå i aften- og nattetimerne mellem klokken 19:00-05:00.

Midterrabatten kommer ikke til at stå tom længe. I foråret skal der nemlig plantes nye – og flere – træer på strækningen.