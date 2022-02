Invasionen af Ukraine er »en gal mands værk«, uden mening og rationale.

I det seneste døgn har en måbende omverden forsøgt at sætte ord på, hvad der helt præcist har fået Vladimir Putin til at rykke sin krigsmaskine ind i nabolandet Ukraine.

Men for at forstå, hvorfor der er krig i Europa igen, må man først forstå, hvordan den russiske præsident regerer Rusland – og at der ikke er forskel på Ruslands vilje og Putins egen, personlige vilje.

Det forklarer Jacob Nyrup, postdoc med speciale i diktaturer ved Universitetet i Oslo, der betegner Putin som en 'personalistisk diktator'.

»Al magt i Rusland ligger hos ham. I årevis er der ingen, der har sagt ham imod, og dermed har ingen holdt ham ansvarlig for hans handlinger,« siger han.

Den slags diktatorer, tilføjer han, udvikler målsætninger, der kan være fuldstændig »afkoblet« fra landets egentlige interesser og befolkningens ve og vel.

Han mener, at man kan stille store spørgsmålstegn ved, om den russiske befolkning og eliten omkring Putin er med ombord.

Vladimir Putin har styret Rusland i over 20 år, først som præsident fra 2000 til 2008 og igen fra 2012. Fra 2008 til 2012 var han premierminister.

Putin argumenterede selv for invasionen med påstande om »folkemord« begået af den ukrainske regering.

»Formålet er at forsvare mennesker, der gennem otte år er blevet forfulgt og udsat for et folkemord af regimet i Kiev. Det er derfor, vi vil afmilitarisere og afnazificere Ukraine og stille dem for en domstol, der har udført blodige forbrydelser mod civile, herunder borgere i Den Russiske Føderation,« lød det i den tale, han holdt tidlig torsdag morgen.

»Hans udtryk er egenrådigt og almægtigt. Det er en drøm om at genskabe Storrusland, og der er ingen rådgivere, der tør sige ham imod. Den her konflikt virker mere til at være et udtryk for hans personlige vilje og forestillinger, end det er i den almindelige russers interesse,« siger Jacob Nyrup.

Men hvad gør man så for at gå imod den slags diktator?

»Forskningen viser, at når først en leder får så megen ukontrolleret magt, så er de nærmest umulige at få væk igen. De sidder, til de dør,« lyder analysen.

Det bedste forsvar mod en mand som Putin er derfor at ramme systemet omkring ham – hvilket også er målet med de massive sanktioner, som både USA og EU annoncerede torsdag aften.

»Man kan forsøge at skabe modstand internet. Med sanktioner kan man ramme hans indercirkel og få frustrationerne med hans egenrådige fremfærd til at koge over,« forklarer Jacob Nyrup.

»Dermed kan man i det mindste forsøge at få støtten til at krakelere. Det er meget usikkert, om det virker. Men det er svært at forestille sig, at andre midler vil have nævneværdig effekt, da hans magt er så total.«