En dame, der selv skulle vaccineres, havde frivilligt sat sig ned for at skrive kønumre ned på små gule lapper bare for at få lidt styr på situationen ved et pop-up-vaccinationsted i Helsingør.

Det fortæller 54-årige Annette Kolstrup-Timm, der havde taget sin mor med til vaccination

Hun fortalte om sin oplevelse torsdag morgen til Helsingør Dagblad, der bragte historien først.

Klokken 8.30 åbnede pop-up-vaccinationsstedet i Helsingør.

Kun et par minutter efter åbningstid mødte Annette Kolstrup-Timm op på adressen med sin snart 89-årige mor, der skulle have sit tredje stik.

Annette Kolstrup-Timm havde ikke fået bestilt tid til et af de andre vaccinationscentre, så Region Hovedstaden henviste hende til pop-up-vaccinationsstedet, hvor tidsbestilling ikke er nødvendig.

Og allerede fra morgenstunden var køen enorm.

Annette Kolstrup-Timm og hendes mor fik nummer 54 på en gul lap - skrevet af en kvinde, der selv var mødt op til vaccination.

»Der er bare helt kaos,« siger Annette Kolstrup-Timm om oplevelsen til B.T.

Køen var tæt op ad trappen ved pop-up-vaccinationsstedet. Foto: Privat

»Jeg går hen og spørger, hvor mange der er til at vaccinere, her var der en, der fortalte, at der kun var en. Men at forstærkning var på vej«.

Pop-up-vaccinationsstedet var en sprogskole, hvor der stadig var undervisning. Imens stod en lang kø af ældre med deres hjælpere, rollatorer og kørestole og ventede ude på gangen.

»Der var ikke noget luft. Vi stod bare som sild i en tønde,« fortæller Annette Kolstrup-Timm.

»Det var lidt voldsomt.«

Hun kunne samtidig følge med i, hvem der blev 15 minutter efter deres stik, som det anbefales, og hvem der ikke gjorde.

»Der var ikke noget opsyn. Nogle gik bare.«

Efter to timer i kø kunne Annettes mor få lov at få sit tredje stik, og på vejen ud kiggede hun op ad trappen til vaccinationscenteret.

På trods af at ekstra personale var mødt op, var køen blevet så lang, at det ikke hjalp meget.

Efter noget tid kunne flere af de ældre få lov at sidde ned på stole, der blev sat ud på gangen. Foto: Privat

»Der var mange, der gik derfra uden at få et stik«.

»Jeg snakkede med en mand, der sagde 'jeg kan jo ikke det her, jeg skal jo lave andet i dag'. Han havde nummer 118, og der havde han allerede ventet i lang tid,« siger Annette Kolstrup-Timm.

For Annettes mor, der har demens, var det ikke så slem en oplevelse, men for Annette gjorde de kaotiske tilstande indtryk.

»Jeg var virkelig i chok.«

Ifølge Helsingør Dagblad skulle en mand være besvimet på grund af den lange ventetid og trange plads. Han tog en kvinde med i faldet, men begge skulle være i god behold, skriver avisen.

Region Hovedstaden beklager det kaos borgerne dukkede op til torsdag morgen.

»Der mødte alt for mange op på det midlertidige pop-up-vaccinationssted i Helsingør. Interessen var for stor, i forhold til hvad det lille sted kunne håndtere. Det er vi frygtelig kede af, og derfor bliver vi nødt til at etablere tidsbestilling på de midlertidige pop-up-vaccinationssteder. Der kommer i løbet af kort tid et fast vaccinationscenter i Helsingør,« skriver Region Hovedstaden til B.T.