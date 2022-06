Lyt til artiklen

Samlet set løber det gigantiske byggeprojekt Lynetteholmen ikke rundt i sig selv, som det selvfinansierende 'Kinderæg', toppolitikerne præsenterede det som.

Sådan lyder det nu fra overborgmester i Københavns Kommune Sophie Hæstorp Andersen (S), som derfor vil have regeringen til at åbne for pengekassen.

»Lynetteholm blev født som et kinderæg, hvor man måtte forstå, at alt kunne finansieres via salg af byggegrunde, når halvøen først var der. Den fortælling er vi ikke mere i. Den er knust,« siger hun til DR.

B.T. kunne allerede i februar fortælle, at projekt-Lynetteholmen så ud til at blive noget mindre end det gigantiske Kinderæg, den tidligere regering præsenterede projektet som på et pressemøde 5. oktober 2018.

Lynetteholmen blev kaldt et Kinderæg med henvisning til, at den kunstige halvø skulle løse tre store udfordringer for hovedstaden, uden at det skulle koste skatteborgerne en krone.

Halvøen skulle udgøre en del af stormflodssikringen af København, samtidig med at der blev plads til boliger til 35.000 københavnere og lige sp mange arbejdspladser.

Desuden skulle salget af byggegrunde på halvøen betale for en metro og en ringvej, som skulle afhjælpe trængslen i den københavnske trafik.

»Vores udgangspunkt er - og det tror vi på - at det samlede projekt kan finansieres af egne indtægter. Det vil sige uden udgifter for skatteyderne,« sagde Lars Løkke Rasmussen på pressemødet ik tober 2018.

Men B.T. har i længere tid afdækket, at det bliver langt dyrere at bygge Lynetteholmen, end det først var meldt ud.

I februar erkendte den tidligere transportminister Ole Birk Olesen, at der er en stor risiko for, at salget af byggegrunde ikke vil kunne betale for en fuld og hel østlig ringvej.

Og nu slår Sophie Hæstorp Andersen altså fast, at hun heller ikke tror på, at projektet er selvfinansierende.

»Jeg forventer selvfølgelig, at staten bidrager med midler til at lave sådan en ringvej rundt om København, så vi kan få trafikken ledt uden om byen. En statsvej er selvfølgelig også et anliggende for en statslig medfinansiering eller finansiering,« siger overborgmesteren til DR.

'Statslig medfinansiering' betyder på jævnt dansk, at skatteborgerne skal til lommerne.