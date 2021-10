Der er ikke fundet PFOS i vandet i Koldkær Bæk.

Sådan lyder det i svaret på en analyse af vandprøver fra området ved brandskolen i Skejby, som Aarhus Kommune tirsdag har modtaget.

Svarene viser nemlig, at der kan konstateres PFOS i en grøft uden for brandskolens øvelsesarealer i et regnvandsbassin ved GL. Skejby og i en grøft ned mod Koldkær Bæk.

Her er der blevet fundet koncentrationer, som ligger henholdsvis 100 og seks gange for højt i forhold til grænseværdierne.

Og det er stadig uvist, om der er PFOS i det jord, græs og kvæg i området.

Men der er altså ikke fundet spor af fluorstofferne i Koldkær Bæk og Egåen, skriver Aarhus Kommune.

Og det er en god nyhed, forklarer Simon Grünfeld fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

»Det er gode nyheder, at der ikke er fundet PFOS i bækken nedstrøms, der leder vandet ned til Egåen. Det udelukker ikke, at der kan være PFOS i jord og græs og i sidste ende i kvæget, der græsser i området. Det er det, vi og fødevaremyndighederne er i gang med at undersøge,« siger han i en pressemeddelelse.

Prøvesvarene er blevet sendt videre til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er sket med henblik på at modtage vejledning om, hvordan naboer skal forholde sig til at færdes ved regnvandsbassinet.

Aarhus Kommune kunne i sidste uge konstatere, at der var koncentrationer af PFOS, der var 1000 gange over grænseværdierne i et bassin på brandskolen.