Regningen for det gigantiske byggeri af Lynetteholmen eksploderer igen.

Helt konkret vil byggeriet af næste fase af den kunstige halvø koste 437 millioner kroner mere end først budgetteret.

Det viser helt nye tal fra By & Havn.

I forbindelse med udbudsprocessen på fase 2 af selve anlægget af Lynetteholmen blev regningen vurderet til at være 1.588 millioner kroner.

Her er B.T.s historier om Lynetteholmen 31. august 2021: B.T. kan afdække, hvordan støjen ved byggeriet af Lynetteholmen vil ramme hovedstaden.

9. oktober 2021: B.T. skriver, at regningen for Lynetteholmen – stik imod, hvad toppolitikere ellers har meldt ud – kan ende på flere milliarder kroner, som skatteborgerne må betale.

13. november 2021: Tre eksperter siger, at Lynetteholmen slet ikke klimasikrer hovedstaden, som toppolitikere ellers har sagt. Tværtimod.

14. januar 2022: Nu kommer det frem, at Den Blå Planet stopper med at bruge havvand fra Øresund, mens udgravningen til Lynetteholmen er i gang på grund af frygt for forurening og slam.

19. januar 2022: Daværende transportminister Benny Engelbrecht vil kun fortsætte interview, hvis B.T.-journalist bekræfter, at vi har forstået, at Lynetteholmen hviler i sig selv. B.T. påpeger, at der er stor usikkerhed om projektets økonomi.

30. januar 2022: Nu kan B.T. fortælle, at selve byggeriet af Lynetteholmen bliver dyrere end det oprindelige budget. Bare den første lille del af projektet er blevet 197 millioner kroner dyrere end forventet.

5. februar 2022: B.T. skriver, at både Benny Engelbrecht og den tidligere transportminister Ole Birk Olesen erkender, at det langtfra er sikkert, at salg af byggegrunde på Lynetteholmen vil kunne finansiere en ny østlig ringvej, der skal føre trafikken uden om København. Det var ellers en del af det oprindelige projekt, som det blev præsenteret for offentligheden i oktober 2018.

28. marts 2022: B.T. har optaget video, der viser, hvordan skibe dumper slam fra Lynetteholmen i Køge Bugt.

12. maj 2022: B.T. kan nu fortælle, at By & Havn foreslår, at slammen skal bruges sammen med jord til at lave selve den kunstige ø. Men det giver nye udfordringer.

Men den nye kontrakt med entreprenørvirksomheden Per Aarsleff A/S lander på 2.025 millioner kroner.

Det vil sige en ekstra regning på knap en halv milliard kroner.

Ingvar Sejr Hansen, der er udviklingsdirektør i By & Havn, oplyser, at en række stigende udgifter er årsagen.

»Grunden til fordyrelsen af fase 2 er primært, at By & Havn ligesom resten af verden har oplevet stigende priser i bygge- og anlægsbranchen, herunder øgede udgifter til lønninger, brændstof og nye arbejdsgange i anlæg af fase 2,« siger han.

Stiger og stiger

Det er ikke første gang, udgifterne til byggeriet af Lynetteholmen eksploderer.

Anlæggelsen af Lynetteholmens ydre omrids – den såkaldte perimeter, der billedlig talt kan ses som kanten på et gigantisk badekar – er opdelt i to faser.

Fase 1 havde et oprindeligt groft estimeret budget på 300 millioner kroner, men prisen endte i januar 2022 på 497 millioner kroner.

Altså en ekstra regning på næsten 197 millioner kroner.

Ingvar Sejr Hansen, fase 1 blev også langt dyrere end planlagt, og nu er det altså anlæg af fase 2, der også stiger markant. Hvad vil du sige til skatteborgerne, der bare oplever, at prisen for Lynetteholmen stiger og stiger?



»Vi forventer fortsat, at indtægterne fra jordmodtagelse kan dække udgifterne til anlægget af Lynetteholm, så skatteborgerne ikke skal betale for anlæg af halvø og stormflodssikring,« siger udviklingsdirektøren og tilføjer:

Her er Ingvar Sejr Hansen, der er udviklingsdirektør i By & Havn. Foto: By & Havn Vis mere Her er Ingvar Sejr Hansen, der er udviklingsdirektør i By & Havn. Foto: By & Havn

»Det er samme model, som vi har haft for opfyldet i ydre Nordhavn, som også er betalt af indtægterne fra jordmodtagelse og altså ikke af skatteborgerne.«

Hvor sikker er du på, at indtægterne for jordmodtagelse til Lynetteholmen vil stige på samme måde, så det dækker de ekstra mange millioner, det nu vil koste at bygge anlægget?

»Den forøgede anlægspris for fase 2 modsvares af lavere finansieringsomkostninger, da vi kan hjemtage lån til en lavere rente end forventet,« siger Ingvar Sejr Hansen.

Han fortsætter:

»Projektets businesscase er derfor fortsat i balance, og vi er trygge ved businesscasen i stormflodssikringen, da vi har konservative antagelser vedrørende fremtidige mængder og priser for jordmodtagelse fra byens byggepladsen.«

Alt i alt er de samlede anlægsomkostninger nu estimeret til 4,2 milliarder kroner.

Det betyder, at anlægget af Lynetteholmen samlet set bliver cirka en milliard dyrere end i 2021, hvor der blev indgået en politisk aftale om det gigantiske byggeprojekt.

»Anlægsbudgetter bliver pris-indekseret årligt, og Lynetteholms anlægsbudget fra 2021 svarer derfor til 3,1 milliard kroner i 2023-priser. Det skyldes stigende priser i bygge- og anlægsbranchen gennem de seneste år, og det har betydet, at Lynetteholms samlede anlægsbudget er steget med cirka en milliard kroner,« siger udviklingsdirektøren.

I januar 2022 nægtede daværende transportminister Benny Engelbrecht (S) at lade sig interviewe, hvis B.T. ikke ville anerkende, at anlæggelsen af Lynetteholmen hviler økonomisk i sig selv. Se videoen med optrinet her.