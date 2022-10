Lyt til artiklen

Skal ældre kunne sige nej til hjemmehjælpere, hvis de har tørklæde?

Det har været det helt store spørgsmål, efter de borgerlige partier tirsdag præsenterede et forslag om flere frie valg i det offentlige.

Tirsdag middag var Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen enig med Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne i, at man skal kunne sige nej tak til hjemmehjælpere med tørklæde.

Men senere på dagen ændrede han holdning.

Kristen Kryger på 85 år har rent faktisk haft en hjemmehjælper med tørklæde.

Derfor har B.T. besøgt hende i ældreboligen i Albertslund vest for København.

»Jeg får rigtig dejlig hjemmehjælp her fra kommunen. De er meget søde. Det er de,« siger hun.

Men kan det ikke være meget utrygt, når der ligesom kommer nogen fremmede ind i ens hjem?

»Nej, det synes jeg ikke, for de er meget, meget søde, dem der kommer,« svarer hun.

Men vil det være utrygt, hvis der kommer én ind med et tørklæde på?

»Ved du hvad, det har slet ikke været noget problem for mig, for de har talt flydende dansk, alle dem der har været her. Så nej,« siger hun og tilføjer:

»Det er ikke noget problem, og jeg har haft en meget sød med tørklæde på.«

Så det er ikke noget, du har det skidt med?

»Overhovedet ikke. Og så har jeg en lille skuffe med slik til dem, når de kommer. Det er de glade for,« siger hun

Se hele interviewet med Kirsten Kryger i videoen lige over artiklen.