Først var det et klart ja fra Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen.

»Det er jo et ja,« svarede han på et spørgsmål om, hvorvidt det frie valg i Danmark skal være så frit, at man også skal kunne fravælge at modtage hjemmehjælp af en person med muslimsk tørklæde.

Det fik DF-formand Morten Messerschmidt til at juble: »Venstre vil give ældre lov til at afvise hjemmehjælpere med tørklæde,« skrev Messerschmidt på Twitter efterfulgt af en meget glad smiley.

Men hans glæde var kort.

For få timer senere lød der pludselig andre toner fra Jakob Ellemann-Jensen.

Venstres pressetjeneste har tirsdag eftermiddag har sendt følgende svar fra Jakob Ellemann-Jensen til B.T. og flere andre medier.

»Jeg er optaget af at borgerne frit kan vælge hjemmehjælp, og at de kan vælge en anden leverandør, hvis de er utilfredse med servicen.«

»Det handler ikke om religion eller alt muligt andet. Det handler om, at vi skal have skabt en bedre ældrepleje, hvor det er den ældre medborger, som er i centrum og ikke systemet. I dag er der alt for få muligheder for at vælge noget andet end det, som det offentlige tilbyder,« forklarer Ellemann-Jensen.

B.T. vil forsøge at opklare, præcis hvad Jakob Ellemann-Jensen og Venstre præcis mener om tørklæder i hjemmeplejen.

