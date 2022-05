Med en cykelhjelm på hovedet, en lille dreng under armen og kæresten ved sin side var Julie Nielsen klar. Der skulle leges i legerum, købes ind til det nye rækkehus og planlægges haveprojekter.

Men da hoveddøren gik op, manglede der noget: Ladcyklen, som skulle fragte den lille familie på tre til IKEA, var væk.

»Først tænkte jeg, Gud, hvor har jeg stillet den, hvorfor er den her ikke? Men det slog mig hurtigt, den var blevet stjålet,« fortæller Julie Nielsen, der dermed blev del af en trist tendens.

Cyklen var ellers låst med to kæder, og batteriet var taget med inden for. Tilbage i ladcyklen var et børnesæde og en lille hjelm til Julie Nielsens halvandet år gamle søn.

»De har taget den, mens vi sov lige ved siden af. De er gået forbi min drengs klapvogn og taget den her ladcykel med en lillebitte cykelhjelm og barnestol i, hvor han plejer at sidde og pege og grine. Det er samvittighedsløst« siger hun.

Selvom Julie Nielsen er helt med på, det for nogle kan lyde som en biting, påvirker tyveriet hende meget.

»Jeg er ulykkelig og vred, simpelthen. Jeg har faktisk grædt og grædt. Jeg føler mig fanget, for alting bliver så ekstremt besværligt. Det er enormt begrænsende for mig. « fortæller hun og tilføjer:

»De stjæler så mange potentielle oplevelser fra os. Det er alle mine drømme om ting, jeg ville lave med min søn, der smuldrer og forsvinder. Siden jeg overhovedet planlagde at få ham, har jeg glædet mig til de ting. I år er hans første sommer. Vi skulle soppe i vandet, på skovtur, og legeplads. Det kan vi ikke bare lige nu.«

Julie Nielsen har hverken bil eller kørekort, og på en SU er økonomien stram. Parret havde sparet sammen længe for at kunne give de cirka 23.000 for ladcyklen.

»Det er en livsinvestering for os. Vi har ikke pengene på kontoen til at købe en ny, vi har virkelig sparet op længe. Jeg tør godt sige, at næsten uanset hvor mange penge, dem der har stjålet den, har, så har de flere end os,« siger Julie Nielsen.

Julie Nielsen havde forsikring på cyklen, men det kan tage op til fem måneder, før det bliver udbetalt – og hun ved ikke, hvor meget hun får.

Med en halvandet år gammel søn, der har brug for bleer, mad, tøj og snacks over alt, ved Julie Nielsen slet ikke, hvordan det skal hænge sammen i det bakkede Aarhus, hvor busserne ikke altid går helt, som man havde håbet.

Derfor har hun lavet et opslag på Facebook, hvor hun søger en ladcykel, hun kan låne.

»Folk har været ekstremt kærlige, jeg er helt blæst bagover. En genbo har sagt, vi må låne hendes, når hun ikke bruger den, og en anden kvinde har sagt, vi må låne hendes i sommerferien. Vi har fået så meget støtte og kærlighed,« fortæller hun.

Det er ikke første gang, B.T. har kunnet fortælle om stjålne ladcykler i Aarhus. I februar oplevede fire familier på bare få dage at få stjålet deres aflåste ladcykler.

Ladcykler er guf for tyven. B.T. har tidligere kunnet fortælle om en udvikling i tyverier af ladcykler. Blandt andet oplevede forsikringsselskabet Tryg alene fra 2018 til 2021, at antallet af sager om tyveri af cykler i prisklassen 10.000-29.999 steg med over 70 procent.