Tidligere holdt der en ladcykel i carporten hos Josephine Amalie Grigoriou. Nu holder der en Renault Kangoo.

»Den er der ikke nogen, der gider at stjæle, regner jeg med,« forklarer Josephine Amalie Grigoriou om udskiftningen af køretøj.

I efteråret fik hun stjålet en ladcykel – for anden gang. Og hun er ikke den eneste.

Helt overordnet har antallet af cykeltyverier været dalende de seneste år, men når det kommer til lad- og elcykler, så er billedet et andet.

Ifølge Fyns Politi er det ikke muligt i deres systemer at opgøre, præcis hvor mange ladcykler der bliver stjålet årligt. Men politikommisær Finn Wegner kan godt nikke genkendende til, at der bliver stjålet flere dyre cykler.

»Der er sket en samfundsudvikling. Der er flere dyre cykler på gaden af flere årsager. Ladcykler er blevet folkeeje. Vores stamkunder (de kriminelle, red.) følger med, der hvor der er noget at tjene på ulovlig vis,« siger politikommisær Finn Wegner fra Fyns Politi.

»Tidligere var en cykel noget, man stjal for at cykle fra A til B, og så smed man den i en busk. Her har det skiftet karakter som et led i samfundsudviklingen,« forklarer Finn Wegner.

Hos flere af landets store forsikringsselskaber bekræfter tallene også, at der sker flere tyverier af både el- og ladcykler. Altså cykler, der typisk er dyre at anskaffe.

Helt nye tal fra Tryg viser, at selvom antallet af cykeltyverier er faldet støt siden 2009, er skadesudgifterne til stjålne cykler steget de seneste år. Det skyldes, at antallet af dyre cykler, som bliver stjålet, nærmest er eksploderet.

Til dem hører blandt andet el- og ladcykler.

Tryg oplevede et fald i antallet af cykeltyverier i 2021 på cirka fem procent i forhold til året før. Alligevel steg skadesudgifterne til cykeltyverier med cirka syv procent sidste år sammenlignet med 2020.

Det skyldes, at gennemsnitsskaden for en stjålet cykel steg, og årsagen til det er altså en stigende tendens i antallet af sager om tyveri af dyre cykler.

Alene fra 2018 til 2021 steg antallet af sager om tyveri af cykler i prisklassen 10.000-29.999 med over 70 procent i Tryg.

En udvikling, som flere andre selskaber kunne bekræfte tilbage i november, da B.T. fortalte om Kira, der havde fået stjålet fire ladcykler på tre år.

»Der skete en mærkbar stigning i antallet af tyverier på ladcykler fra 2018 til 2019 på 80 procent for hele landet. Dette niveau blev fastholdt i 2020,« sagde pressechefen i Alka, Frederik Høj Rühne, dengang til B.T.

Og også Topdanmark kunne fortælle om, at erstatningerne for cykeltyverier var blevet større.

»Gennemsnitserstatningerne pr. cykel er steget med 18 procent siden 2018. I 2018 var den 5.999 kroner, i 2019 var den 6.422 kroner og i 2020 på 6.700 kroner, mens den foreløbig er på 7.080 kroner i 2021. En af forklaringerne er højst sandsynligt, at eksempelvis ladcykler bliver mere og mere populære og udbredt, og de er dyrere,« lød det fra pressechef Troels Karlskov i november.

I Fyns Politi er politikommisær Finn Wegner og hans kolleger i gang med at efterforske en større sag om tyveri af løbehjul og el- og ladcykler til en værdi af halvanden million kroner. En sag de kom på sporet af i slutningen af oktober sidste år via et tip.

»Den her form for kriminalitet er meget mere grov. Det er på linje med designtyverier,« forklarer Finn Wegner.

»De her tyverier sker i forretningsmæssigt øjemed. Det er sat i system, og tyvene sælger cyklerne videre til godtroende borgere.«

I carporten hos Josephine Amalie Grigoriou ærgrer hun sig over, at cykeltyvene har fået lov at sætte dagsordenen for, hvilket køretøj hun og hendes kæreste skal have.

»Det er næsten det, der er det mest irriterende. At cykeltyvene har fucket det op så mange gange, at man er nødt til at vælge alternativer, som ikke er det, man helst vil,« siger Josephine Amalie Grigoriou.