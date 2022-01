Det kunne have rakt til en ekstra god gave til en du holder af – eller til dig selv.

I stedet har en lang række elkunder betalt en fuldfed plovmand ekstra for at få strøm i elpærerne derhjemme – bare i december.

Det viser beregninger, som energiselskabet Energi Fyn har lavet for en almindelig husstand med løbende regulering af elprisen og et forbrug på 4.000 kWh sammenlignet med elpriserne i december 2020.

Priserne på el er dog også mere end tredoblet på bare et år.

Er du bekymret for de stigende priser på el og anden energi?

Faktisk betaler kunder, der kvartalsvis afregner for deres el, mere end fire gange mere per kWh i første kvartal af 2022, end de gjorde i samme kvartal sidste år.

Sidste år betalte kunderne 41,16 øre/kWh hos Energi Fyn i årets første kvartal. Den pris er steget til 162,11 øre per kWh i første kvartal af 2022.

Og selvom priserne før er set toppe midlertidigt, så skal fynboer og andre elkunder ikke forvente, at priserne falder lige foreløbigt.

»Forventningen er, at priserne forbliver høje i hele 2022,« siger administrerende direktør i Energi Fyn Bent Agerholm.

»Vi kan ikke få Vladimir Putin til at åbne for gashanerne eller vinden til at blæse mere,« forklarer direktøren, der netop påpeger, at prisernes himmelflugt blandt andet skyldes manglende vind og regn og en ekstra hård vinter.

Halvdelen af den danske strøm produceres ifølge direktøren af vindmøller, samtidig med at meget af vores strøm kommer fra vandkraftværker i Norge og Sverige, hvor vandmagasinerne er halvtomme.

»Og så havde vi en relativ kold februar og marts sidste år, hvor der blev brugt en del gas, og der er ikke blevet åbnet op for hanerne i den grad, som vi troede.«

Hvad den enkelte elkunde i sidste ende betaler for sin el kommer dog an på flere ting.

Bent Agerholm fortæller, at elkunderne kan forvente høje priser hele 2022. Foto: Energi Fyn Vis mere Bent Agerholm fortæller, at elkunderne kan forvente høje priser hele 2022. Foto: Energi Fyn

»Det afhænger af, hvilket produkt kunden har, altså om prisen fastsættes løbende eller kvartalsvis, og hvad kundens forbrugsmønster er,« forklarer Bent Agerholm.

»Lad være med at oplade elbilen eller vaske tøj mellem klokken 17 og 20, der er priserne højere end resten af døgnet,« siger energidirektøren.

Det kan dog næppe udligne den store prisstigning, der har været på elpriserne, og derfor er det mest af alt op til naturkræfterne at skaffe lavere priser til forbrugerne, fortæller Bent Agerholm.

»Det eneste, der kan få priserne til at falde, er mere blæst og vand, samt at der bliver lukket mere gas ind i gaskamrene.«

Kan man ikke vente på det, så har cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk Martin Salomon tidligere over for B.T. fortalt, at et godt råd er at holde et vågent øje med intropriserne ved konkurrence energiselskaber. Det kan man blandt andet gøre på elpris.dk.