Fyns Politi har tirsdag eftermiddag anholdt en person under 18 år, som de mistænker for at have sat en betonklods på en vej i Faaborg.

En betonklods, som en mor, der havde sin døtre med i bilen, bragede ind i lørdag på Sundvejen i den fynske by.

»Der blev efterfølgende delt en video på sociale medier, og den har vi fået, og nu er der altså anholdt en ung fra lokalområdet,« siger politikommissær Rasmus Tyllesen.

Flere gange har gerningsmænd efterladt store ting på vejen i Faaborg til fare for bilisterne, der kommer kørende.

Og ligeledes i Odense tweetede politiet ud inden jul, at der på Middelfartsvej var placeret en stor sten.

Der har været flere sager fremme i medierne. Både i Odense, som I selv tweetede om, og også i Køge? Frygter I, at det er en tendens, der breder sig?

»Jeg forstår godt, at det skaber utryghed, når folk læser om flere af den her slags sager, men generelt skal man passe på med at koble sager. I visse tilfælde kan der jo også være tale om, at nogen simpelthen har tabt noget fra en trailer,« siger politikommissæren.

»Der skal dog heller ikke herske nogen tvivl om, at vi tager det her meget seriøst, og vi er i gang med vores efterforskning.«

I Faaborg har politiet fundet ud af, at der formentlig generelt er tale om unge mennesker, som er skyld i problemerne. Derfor kommer Rasmus Tyllesen med en opfordring:

»Vi vil gerne opfordre til, at voksne og forældre tager en snak med de unge, og forklarer dem, både hvad det kan have af personlige og retlige konsekvenser, men også hvor farligt det faktisk er at lægge de her ting på vejen.«

Politikommissæren håber desuden, at folk, der har set noget, eller ved noget om denne eller lignende sager, vil henvende sig til politiet med deres information.

For foruden det er farligt og sætter en skræk i livet på folk, så kan det også være både dyrt og meget besværligt for bilejere at komme over, som odenseanske Marie Kirstine Lindegaard kunne fortælle mere om tirsdag. Noget, man kan læse mere om i artiklen her.