Hvis Marie Kirstine Lindegaard troede, det skulle blive en rolig tur på arbejde fredag morgen, så kom hun hurtigt på helt andre tanker.

Hendes tur i bil gjorde første tegn til at skulle blive anderledes, da en modkørende bilist blinkede vildt, da de to køretøjer passerede hinanden.

»Jeg tænkte jo bare, at det nok var noget med mine lygter, men det viste sig, at det var det ikke. Og senere skulle det så også vise sig, at jeg kendte dem, der sad i den modkørende bil,« siger bilisten til B.T.

Det var nemlig Marie Kirstine Lindegaards svoger og nevø, der sad i den anden bil, og de havde en helt særlig grund til at blinke til hende. De havde nemlig spottet, at der lå en større metalting på kørebanen.

»Jeg når lige at se den ud af øjenkrogen, men der tror jeg, der er tale om en papkasse. Men så når jeg lige at tænke, at det alligevel ikke var en papkasse, inden jeg rammer den,« siger Marie Kirstine Lindegaard.

Rampen, som bilisten senere har fået at vide kaldes en dørkplade, var vendt med en høj kant mod hendes bil. Derfor slap den lille Skoda City Go ikke godt fra sammenstødet.

»Jeg har lige været ved mekanikeren, og fronten er ødelagt, og der er store skader på bilen. Så det er selvfølgelig irriterende, at man skal punge ud med selvrisiko til forsikring selv.«

Sammenstødet skete ved Spruvelundskolen 7. januar, og Marie Kirstine Lindegaard er glad for, at det skete relativt tidligt om morgenen.

Reparationerne står til mellem 15.000 og 20.000 kroner, har Marie Kirstine Lindegaards mekaniker oplyst. Her ses bilen og rampen, den ramte.

»Som jeg har sagt flere gange, efter det er sket, så er det virkelig godt, der ikke skete mere. Der, hvor ulykken fandt sted, er der lidt senere på morgenen fyldt med børn. Der kunne jo godt være sket noget med dem, hvis tingene var gået værre. Man bliver jo helt rystet.«

Efter påkørslen af den store, tunge metalting var der flere, der stoppede og spurgte til Marie Kirstine Lindegaard. Desuden kom hun i kontakt med sin svoger og nevø, og svogeren opfordrede hende til at anmelde sagen til politiet.

Derudover har hun også eftersøgt folk, der kunne have set noget. Eller nogen, der måske endda ejer den store rampe, som lå på vejen den fredag morgen.

»Det er efterhånden nok ved at være lidt usandsynligt, men det ville jo være dejligt, hvis man kunne komme lidt til bunds i, hvem der kunne have efterladt den der.«

Det, som Marie Kirstine Lindegaard indtil videre har fået fortalt, er, at det er en plade, som mange lastbilchauffører har i deres bil. Og så har hun hørt fra en i nærområdet, at vedkommende kørte der en halv time tidligere, og der var der ikke nogen rampe.

Derudover er det også værd at bemærke, at lignende sager er dukket op for nylig. Blandt andet da Fyns Politi tweetede ud i december, at der stod en kæmpe sten midt i et kryds på Middelfartvej.

'Hvem savner en ikke helt lille sten, som i nattens løb er tabt i krydset Assensvej/Højmevej i Odense?,' lød det i den forbindelse på det sociale medie.

Marie Kirstine Lindegaard tror ikke nødvendigvis, at rampen – ligesom stenen – er placeret på vejen med vilje, selvom hun undrer sig over, hvordan man kan tabe sådan en stor metalting uden at opdage det. Bilisten holder sig nu til det sidste håb om, at der er nogen, der kan gøre hende klogere.

Overfor B.T. bekræfter Fyns Politi, at sagen om rampen er blevet anmeldt.