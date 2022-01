Hvad skal man gøre, hvis ens 10-årige datter får tilsendt seksuelt ladede beskeder fra en fremmed?

Det var det spørgsmål, som Heidi Espersen fra Odense stillede sig selv, da hun anede, at der var noget forkert ved datterens nye TikTok-ven i slutningen af december.

»Det var ikke særlig behageligt. Der kommer en masse frygt for, hvad der kunne være sket, hvis det var kommet længere ud, inden min datter havde taget fat i mig.«

Moren kontaktede Fyns Politi, som opfordrede hende til at holde korrespondancen med den fremmede kørende i sin datters sted.

Det kom der en meget grænseoverskridende beskedudveksling ud af. Vedkommende, som mor Heidi Espersen skrev med, prøvede at lokke billeder fra hvad vedkommende troede var pigen. Han skrev om masturbation og om pigens krop.

Her ses nogle af de beskeder den fremmede sendte til Heidi Espersen, mens han troede han talte med hendes 10-årige datter. Foto: Privat Vis mere Her ses nogle af de beskeder den fremmede sendte til Heidi Espersen, mens han troede han talte med hendes 10-årige datter. Foto: Privat

»Små bryster er mega smukke, og store er klamme. Derfor vil jeg gerne se dine,« lød det blandt andet.

I korrespondancen kan man se, hvordan moren forsøger med mellemrum at lokke informationer ud af vedkommende bag den falske profil. Blandt andet hvor han bor, og hvor gammel han er.

Og ligesom den fremmede forsøger at få hvad han tror er en tiårig pige til at udlevere billeder, så forsøger Heidi Espersen at få vedkommende til at sende billeder, der kan fungere som beviser, den anden vej.

Det sker dog ikke, og personen virker også til at lugte lunten på et tidspunkt. At det i virkeligheden ikke er en ung pige, han skriver med.

Heidi Espersen håber, ingen børn bliver snydt til at udlevere ting, de ikke vil, af den fremmede, som har skrevet til hendes datter. Foto: Privat Vis mere Heidi Espersen håber, ingen børn bliver snydt til at udlevere ting, de ikke vil, af den fremmede, som har skrevet til hendes datter. Foto: Privat

Da den fremmede spørger til, om pigen kender til forskellige seksuelle begreber, afviser Heidi Espersen ham med beskeden om, at han taler med en tiårig.

»Det skriver du hele tiden, men du virker ældre,« lyder det fra ham.

Heidi Espersen kontaktede som nævnt Fyns Politi, som efter nogle dage valgte ikke at åbne en efterforskning i sagen.

Moren, der ikke vidste sine levende råd og ikke ønskede, at andre skulle komme galt afsted, tyede til sociale medier for at advare forældre. Hun følte sig magtesløs, for hendes datter er god til at sige til, når der er noget, der virker mistænkeligt, men det er langtfra alle børn og unge, der er det.

Den fremmede forsøgte gentagende gange at lokke billeder fra, hvad han troede var en tiårig pige. Foto: Privat Vis mere Den fremmede forsøgte gentagende gange at lokke billeder fra, hvad han troede var en tiårig pige. Foto: Privat

Fra politiet havde Heidi Espersen fået beskeden, at det var svært at efterforske en sag, når kommunikationen er foregået på Snapchat eller TikTok.

I brevet med den officielle begrundelse for at nedlægge sagen lød det:

»Jeg (underskriveren af brevet, red.) har lagt vægt på, at der ikke er en mistænkt, og at der på baggrund af oplysningerne i Deres anmeldelse ikke vurderes at være relevante muligheder for efterforskning, der kan føre til identifikation af en mulig gerningsmand. Det bemærkes, at sagen kan genoptages, hvis der kommer nye oplysninger af betydning for sagen.«

Efter at B.T. har taget fat i politiet, er sagen dog blevet taget op igen.

Vicepolitiinspektør Søren Frederiksen fra Fyns Politi siger, han ikke vil gå ind i konkrete sager, men at det er en vurdering fra gang til gang, om man starter en efterforskning.

»Det er vanskeligt med grooming-sager, for der kan gå lang tid, før der egentlig sker noget kriminelt,« siger han.

»Det er en vurderingssag fra gang til gang, om vi mener, der er nok i en sag, til at vi kan køre den videre. I det tilfælde sender vi dem til NC3-afdelingen hos Rigspolitiet, som efterforsker digitale forbrydelser.«

I sager, hvor eventuelle forbrydelser finder sted over sociale medier, er det altid sværere, end når der er tale om noget fysisk eller sager, som er foregået over telefon, forklarer Søren Frederiksen videre.

Du siger, du ikke går ind i enkeltsager, men i det her konkrete tilfælde nævner du selv, at I jo gerne vil kigge på sagen igen. Hvorfor vælger I at gøre det?

»Vi er altid villige til at kigge på en sag igen og se, om der skulle være noget, vi har overset, hvis en borger retter henvendelse.«

Heidi Espersen oplyser, at hun har fået at vide fra jer, at det er svært at efterforske en sag, der foregår på TikTok og Snapchat. Er det rigtigt?

»Det er altid sværere med sager, som foregår på sociale medier, i forhold til hvis det er sket fysisk eller over en telefon.«

Vicepolitiinspektør Søren Frederiksen siger, at hans bedste råd til forældre, som oplever noget, der vækker deres mistanke, er, at de skal gå på politi.dk eller organisationen Red Barnets hjemmeside, hvor der er en masse gode informationer til at håndtere situationen.

Heidi Espersen har nu et møde med politiet, hvor de skal kigge på hendes sag igen. Og i mellemtiden bruger hun tiden til også at komme med en opfordring til andre forældre om at følge godt med i, hvad deres børn oplever på sociale medier.

»Det er bare vigtigt, at man har et øje på, hvad ens børn laver, for det kan så hurtigt gå galt.«