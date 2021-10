I maj 2020 begyndte en række voldsomme videoer at florere på de sociale medier.

Her kunne man se en dreng iført halsbånd og kvindeundertøj, der gentagne gange blev slået og ydmyget.

Drengen blev tydeligvis holdt fanget, og på videoen blev han også både truet med en kniv og pistol.

Men det var ikke hvilken som helst dreng.

Einar blev skudt på klods hold tidligere i oktober. Foto: Jessica Gow/TT Vis mere Einar blev skudt på klods hold tidligere i oktober. Foto: Jessica Gow/TT

Drengen på videoen hed nemlig Nils Kurt Erik Einar Grönberg, og selvom det måske ikke siger dig noget, kan du være helt sikker på, at sagen er en anden over sundet hos vores naboer.

Her gik han under rapaliaset Einár og var i 2019 den mest spillede artist på Spotify i Sverige.

Einár var en stjerne i svøb, og det samme var én af de mænd, der stod bag den voldsomme video.

Det var nemlig Yasin Mahamoud, en anden voldsomt populær svensk rapper under navnet Yasin, der var med til orkestreringen af den kriminelle handling.

Kidnapningssagen var resultatet af en længere fejde mellem flere grupperinger, der trækker et blodigt spor gennem Stockholms gader Den er med til at fortælle historien om, hvordan det svenske rapmiljø og de helt store stjerner har en stærk forbindelse til bandemiljøet.

Så stærk, at den ene af de to føromtalte rappere i dag er i fængsel. Den anden er død.

Intet pegede ellers på, at Nils Kurt Erik Einar Grönberg skulle have et liv i den kriminelle løbebane, da han den 5. september 2002 blev født ind i en ressourcestærk familie af den kendte skuespiller Lena Nilsson.

Allerede som toårig begyndte han at rappe, og som otteårig gik han viralt med en video, hvor den unge purk fremviste sine evner med en mikrofon.

Men Einárs opvækst var også problemfyldt.

Han voksede op i den hårde og kriminelle del af Stockholm, og det var også dér, han den 21. oktober i år blev udsat for en brutal likvidering.

Med i døden tog han sig en straffeattest med alt fra vold til besiddelse af narko, men også millioner af streams på Spotify.

»Det er vigtigt at understrege, at Einar musikalsk var meget dygtig. Det er ikke bare, fordi han var kriminel, at han var populær. Langtfra. Han kunne nogle af de samme ting som Gilli med melodier og omkvæd,« fortæller Kristian Karl, der er journalist på Soundvenue og har fulgt den svenske rapscene i mange år.

I musikvideoen til Einárs første kæmpehit, 'Katten i Trakten', bliver der ad adskillige omgange viftet med en pistol, og det er dér, hvor de svenske rappere adskiller sig fra de danske.

»Tidligere har skandinaviske rappere tit virket uskyldige. Som om de lidt efterlignede den amerikanske gangsterattitude. Med Yasin og Einár er der nu en direkte forbindelse fra rappere til kriminelle miljøer. Deres tekster er ikke længere en illusion, men handler om virkelige ting,« fortæller Kristian Karl, der størrelsesmæssigt sammenligner de to svenske rappere med Gilli og Branco herhjemme.

Forskellen er dog tydelig: Gilli og Branco er ikke ansigterne udadtil i en voldsom bandekrig, der har krævet et hav af ofre – heraf en række uskyldige.

Det har dog ikke været nogen hemmelighed, at Yasin og Einár – og flere andre svenske rappere – har stærke bånd til den kriminelle verden, og derfor er det også blevet veldiskuteret over sundet.

»Der har været en stor debat om, hvorvidt de her drenge skulle hyldes. Yasin vandt to P3 Guld-priser, mens han var fængslet for at kidnappe Einár, og der begyndte man især at diskutere det forkerte i hyldesten,« fortæller Kristian Karl.

Men hvad er det ved de hårdkogte, kriminelle rappere, der får dem til at stryge til tops på de svenske hitlister?

Det har Soundvenue-journalisten et bud på.

»Der er en fascination af den her verden i Sverige, og det hænger måske også sammen med, at tilstanden er en anden derovre. Musikken afspejler tit udviklingen i samfundet, og i Sverige er bandesituationen bare mere hårdkogt og udbredt,« siger han.

Selvom vi ikke ser Gilli, Branco og de andre rapgiganter kidnappe hinanden og skyde med skarpt i de danske gader, er forbindelser til bandemiljøet ikke uset på den danske scene.

»Herhjemme har vi eksempelvis Shmur, der blev skuddræbt, og Jamaika, der er blevet dømt for knivstikkeri. Men de har slet ikke haft samme gennemslagskraft som Einar og Yasin, og der er også et stykke dertil, tror jeg,« siger Kristian Karl.