»Pludselig stiller en mand sig ud på stien og blokerer for os. Han er aggressiv og tager fat i min arm.«

Kort forinden havde tre store smil været plastret på de tre unge drenges ansigt. De kom kørende på deres knallerter ad de små stier i Hinnerup, og de nød det.

Men det var der andre, der ikke gjorde. En ældre mand valgte at blokere vejen for de tre unge drenge, tage fat i armen på Fabian Tronøe Østergaard og fortælle dem om sin utilfredshed.

»Han var sur og sagde, vi skulle smutte væk derfra. At vi ikke måtte være der,« fortæller Fabian Tronøe Østergaard og fortsætter:

»Jeg blev chokeret og bange. Det var overvældende, at han blev så sur.«

Det er ikke første gang, han oplever, at folk er utilfredse med deres lille hold af knallerter.

»Jeg har oplevet det rigtig mange gange. Jeg er blevet dyttet af og råbt efter. Der er også nogen, der kører forbi og holder armene ude for at prøve at vælte mig,« siger han og tilføjer:

»Der er virkelig mange, der ikke kan lide os, bare fordi vi kører på knallert. Det er selvom, vi kører pænt.«

Fabian Tronøe Østergaard er træt af fordømmelse og af at blive sat i bås.

»Jeg synes, det er for dårligt, folk har sådan et had til os, der kører på knallerter. Det er blevet en fordom, at dem, der kører på knallert laver ballade. Det gør jeg ikke, jeg hygger mig bare med det,« siger han.

Han fortæller, at hver gang der bliver lavet hærværk i byen, tror folk automatisk, det er den lille knallertgruppe.

»Vi bliver virkelig dønmt og sat i bås. Folk bliver sure og spørger os, hvorfor vi kaster med flasker på stien. Altså, det er jo os, der kører på stien, hvorfor i alverden skulle vi kaste flasker, så kan vi jo ikke køre med vores knallert. Det er som om, folk ikke tænker sig om,« fortæller han.

Mange siger til de unge drenge, at de ikke må køre på stisystemerne, men Fabian Tronøe Østergaard og hans venner har brugt lang tid på at sætte sig ind i reglerne.

»Vi har sat os ind i loven og søgt på det mange gange. Så vi tjekker altid for skilte, hvor der står, vi ikke må være. Men vores små knallerter må gerne køre på de stier,« siger han.

Men efter episoden mandag, fik Fabian Tronøe Østergaard nok. Han skrev et opslag på Facebook i byens gruppe med titlen 'Opråb fra de unge med knallert!'

»Jeg fik simpelthen bare nok. Jeg gider det ikke mere. Vi har loven på vores side og må gerne køre der,« siger han.

Han fik både positive og negative tilbagemeldinger. Nogle var trætte af knallerterne, mens andre påpegede, at gruppen altid tog hensyn til andre.

»Det betyder så meget for os at tage hensyn, og det er dejligt, nogle lægger mærke til, at vi ikke kører råddent. Vi ved, hvor galt det kan gå, og vi passer altid meget på. Men der skal være plads til alle, og vi vil ikke hænges ud mere,« afslutter han.