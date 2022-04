»Hvis I kan indsamle 10.000 kroner, må I farve mit hår i en valgfri farve.«

Således lød beskeden fra Peter Knudsen, der er vicerektor på Fredericia Gymnasium, til en gruppe elever tilbage i marts.

På gymnasiet skulle de nemlig arrangere en auktion til én af skolens fredagscafeer, som havde til formål at skrabe penge sammen til et godgørende formål i henholdsvis Nepal og Ukraine.

Og for at motivere de unge mennesker valgte Peter Knudsen at give dem en udfordring på forhånd. En historie, han første gang fortalte til Vejle Amts Folkeblad.

»Hvert år har vi lavet, det, vi kalder en ‘Red Verden’-café på skolen. Det er lidt ligesom vores egen Danmarks Indsamling. Og under planlægningen var der nogle elever, der sagde, det kunne være sjovt, hvis en lærer valgte at farve sit hår i en vild farve, og det blev så mig,« fortæller Peter Knudsen til B.T.

Udfordringen lød på, at eleverne som minimum skulle indsamle 10.000 kroner, og det kan man roligt sige, at de gjorde. Slutbeløbet endte nemlig på intet mindre end 20.000 kroner.

Pengene kom fra salg af ting, som bestod af aflagte møbler fra skolens kælder til varer fra byens butikker.

»Eleverne havde været så engagerede og dygtige til at skaffe ting og sager fra byen. Det har været donationer på alt fra en flaske portvin til bøger fra byens boghandler,« fortæller han.

Og hvad man lover, det holder man.

Så under en morgensamling i forrige uge måtte Peter Knudsen krybe til korset, idet han fik farvet lokkerne i en »hidsig pink farve« af en af skolens elever.

Det var under en morgensamling på gymnasiet, at Peter Knudsen fik farvet lokkerne.

»Jeg havde nok ikke helt gennemskuet, hvad jeg gik ind til. Men det var for at støtte elevernes arbejde, jeg gik med til det,« fortæller han med stolthed i stemmen.

For selvom det ikke er hårfarven, der gør den store forskel i projektet, så understreger han, at det alligevel gemmer på en lille – men vigtig – fortælling om de unges hjælp til lande i nød.

»Jeg ser projektet som en del af en sund dannelse. Når eleverne engagerer sig og selv organiserer det (Auktionen, red.), synes jeg, det er det en rigtig fin læringsproces, udover alle de andre fag, de har,« fortæller han.

Halvdelen af pengene, som blev indsamlet under auktionen, bliver doneret til gymnasiets venskabsskole i Nepal, hvor de går til et madpakkeprogram, som medvirker til at unge kommer i skole.

Den anden halvdel bliver doneret til Røde Kors' arbejde i Ukraine.