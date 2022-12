Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sneen daler ned over det meste af Danmark, og kulden tager for alvor til.

Derfor kan det være nærliggende at fyre op i pejsen eller brændeovnen for at få varmen.

Men i den forbindelse kommer Rikke Holmgaard, der er brandsårsansvarlig overlæge på Rigshospitalet, med en opfordring til Beredskabsinfo.

»Vi ser relativt ofte ulykker med bioethanol, men aldrig så mange som dette efterår. Vi ser grillulykker om sommeren, mens vi om vinteren ser ulykker med kogende vand og levende lys,« siger Rikke Holmgaard og fortsætter.

»Men i dette efterår har vi modtaget væsentligt flere patienter end vi plejer, som er blevet forbrændt på grund af forkert brug af bioethanol.«

Sådan passer du bedst på Beredskabsinfo er kommet fire råd, når man skal fyre op:

Sørg for at pejsen eller varmekilden er kold, når du fyrer op.

Lad være med at tage varmekilder indenfor, som er beregnet til udendørs brug.

Brug kun varmekilder til deres formål. Tænd radiatoren i stedet for spritlampen eller gasgrillen.

Generel brug brandbare væsker skal være med omtanke.

Man skal være ekstra forsigtig, når man bruger bioætanol. For det har nemlig et meget lavt antændingspunkt og kan derfor blive til en meget stor flamme på meget kort tid.

Når ulykken er ude, så ses det ofte, at man har fået skader på hænder, overkrop og ansigt.

Selvom Rikke Holmgaard ikke kan sætte lighedstegn mellem stigende elpriser og flere brandulykker, så er hun bekymret for, at det kan føre til, at folk er lidt risikovillige, når hjemmet skal varmes op.