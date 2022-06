Lyt til artiklen

Rikke Søberg Lyngsdal så det ske i slowmotion. Hendes kun etårige gamle hund løb ud på vejen og bilen, der kom kørende bremsede op – men ikke tids nok. Det gav et dunk, da hunden blev ramt.

»Jeg råber. Det er ligesom, når man ser på film, der sker børnene noget. Jeg ser det hele udefra langsomt. Jeg når bare at tænke, nu brækker han noget, nu skal han aflives,« fortæller Rikke Søberg Lyngdal.

Jagthunden Svend løb ud, da hun vinkede farvel til børnene i døren. Med et kun etårigt hvalpesind har han ikke helt lært at komme, når man kalder, hvis der sker noget mere spændende.

Og så skete der det, der ikke måtte ske. Svend blev ramt af en bil.

»Bilisten holder ind til siden og stiger ud. Hun spørger flere gange, om vi er okay, og om hun kan gøre noget,« fortæller Rikke Søberg Lyngsdal, der dog ikke er stolt af sin egen reaktion.

»Jeg siger bare nej og vender hende ryggen. Jeg er så flabet i min måde at svare på. Hun må være blevet mega forskrækket og fået et stort chok.«

Derfor efterlyser Rikke Søberg Lyngsdal nu føreren af den bil, der ramte hendes hund på Holmevej i Højbjerg onsdag morgen.

»Jeg ved slet ikke, om der er sket noget med hendes bil, eller om hun er okay. Det vil jeg så gerne spørge hende om. Og så vil jeg sige undskyld for min opførsel.«

Rikke Søberg Lyngsdal skyndte sig hjem med hunden Svend. Her brød hun helt sammen over chokket.

»Min krop var i chok. Jeg var spændt over det hele, fordi jeg havde været så forskrækket. Jeg har så dårlig samvittighed over, jeg opførte mig sådan over for hende. Man hører så tit om folk, der bare flygter, og jeg troede, jeg ville handle anderledes og ikke tænke på mig selv først,« siger Rikke Søberg Lyngsdal og uddyber:

»Nu kan jeg gennemgå det hele i mit hoved og se, hvad jeg burde have gjort. Jeg skulle være blevet med hende og sikret mig, hun var okay. Det er gået ud over en anden kvinde, der har været udsat for det her, og det er mit ansvar.«

Derfor så Rikke Søberg Lyngsdal ingen anden udvej end at efterlyse kvinden på Facebook – men indtil videre uden held.

Hun vil også gerne fortælle kvinden, at Svend er okay. Han løb rundt i haven kort efter episoden.

»En ting er, jeg nåede at være så bange for at miste min bedste ven, men hun kunne jo ikke vide, han ville løbe ud på vejen. Det er ikke hendes skyld,« siger Rikke Søberg Lyngsdal.

Selvom Rikke Søberg Lyngsdal fik en stor forskrækkelse, er hun også okay, og det vil hun gerne fortælle kvinden.

Hun ved dog ikke, om kvinden overhovedet har været oprevet over episoden.

»Det kan også være, hun er pisse ligeglad, men så kan jeg få ro i maven omkring det. Jeg kan bare ikke klare tanken om, hun går i den uvished, og jeg bare har vendt hende ryggen.«