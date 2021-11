Aarhus midtby kan nu få nye idrætsfaciliteter. Rådmanden for Kultur og Borgerservice har nemlig udset sig nyt lejemål på Nørreport.

Med 7,5 millioner kroner i hånden ønsker rådmand Rabih Azad-Ahmad (RV) at omdanne Arkitektskolens gamle lokaler til idrætsfaciliteter.

Da Arkitektskolen er flyttet til Godsbanen i nye lokaler står ejendommen på Kaløgade ledig. Og ejeren vil gerne leje den ud til Aarhus Kommune.

Aarhus midtby har ifølge kommunen et stort behov for at etablere flere faciliteter til idræt, da der er et stort pres på de nuværende steder.

Arkitektskolens gamle lokaler kan fungere som nye lokaler til idræt. Rådmanden ønsker at leje lokalerne i mindst 20 år.

Samtidig er der meget begrænset mulighed for at etablere nye faciliteter. Derfor satser rådmanden nu på, at omdanne Arkitetksskolens gamle lokaler.

Her forestiller forvaltningen sig, at man vil etablere minimum fem idrætslokaler i dele af skolens lokaler.

Aarhus Kommune vil ifølge rådmandens indstilling til magistraten i Aarhus leje i alt 1225 kvadratmeter af skolens lokaler i minimum 20 år.

Ejeren af bygningen har dog stillet det krav, at resten af bygningen kan omdannes til boliger, fremgår det i indstillingen.

»Indgåelse af aftalen sker fra udlejers side under forudsætning af, at projektet for den resterende del af bygning, som ønskes omdannet til boliger, kan realiseres,« står det.

Hvis Magistraten i Aarhus bliver enige om indstillingen, så skal byrådet dernæst tage stilling til, om man vil godkende projektet.

Forvaltningen regner med at skulle bruge omkring 1,35 millioner kroner om året på at drive idrætsfaciliteterne.