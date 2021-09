De københavnske gader lagde søndag asfalt til det årlige Royal Run, og her var de royale selvfølgelig også at finde.

Mens kronprinsesse Mary løb i Aalborg, så havde kronprins Frederik en travl dag på tværs af landsdelene.

Først løb han en mile, svarende til 1,6 kilometer, i Sønderborg. Så gik turen videre med helikopter til Fyn, hvor også odenseanerne fik fornøjelsen af at se kronprinsen løbe en mile, og til sidst vendte han snuden mod København.

Her blev det først til en æresrunde sammen med de olympiske og paralympiske atleter, der netop har taget stribevis af medaljer med hjem fra legene i Tokyo, inden han rundede dagen af med 10 kilometer.

Kronprinsen var i strålende humør under årets udgave af Royal Run. Vis mere Kronprinsen var i strålende humør under årets udgave af Royal Run.

En stor sejr for Kronprinsen, der i 2019 måtte melde af på grund af en diskusprolaps.

Efter æresrunden var Kronprinsen ved godt mod, og han var ikke sen til at hylde atleterne, der i mange uger har inspireret den danske befolkning:

»Jeg føler mig meget beæret over at hædre de her fantastiske mennesker, der har kæmpet for Danmark hele sommeren,« sagde han til B.T.s udsendte, inden han begav sig ud på den sidste, men lange tur ved 19-tiden.

Her løb han sammen med tusindvis af andre, der også havde bundet løbeskoene i dagens anledning. Langs ruten var atter tusindvis af tilskuere, der hujede ekstra højt, når Kronprinsen kom forbi.

Kronprinsen blev modtaget med krammere fra familien ved målstregen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsen blev modtaget med krammere fra familien ved målstregen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Royal Run har virkelig formået at skabe en sammenhængskraft ved at bringe danskerne og kongehuset tættere sammen.

»De har formået at tage en af Kronprinsparrets største interesser, sport og idræt, og brede det ud og få så meget folkelig opbakning. Det er en kommunikationsmæssig genistreg, når man gerne vil have et kongehus, der står for noget enormt folkeligt,« siger B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel.

En glad og tilfreds kronprins Frederik kom i mål i en tid på 48 minutter og 51 sekunder. Her blev han modtaget af kronprinsesse Mary og deres børn, hvor der både blev uddelt krammere og kys.

Og selvom han klarede sin egen målsætning, så hæftede han sig ved, at han var begejstret over at se så mange glade mennesker samlet igen, ovenpå en langvarig pandemi.