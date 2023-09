Dronning Margrethe er i disse dage rundt i det danske land på sit traditionsrige sommertogt.

Torsdag formiddag var det Randers Havn, som majestæten ankom til i Kongeskibet Dannebrog – og nu undskylder kommunen en stor 'misforståelse' i forbindelse med besøget.

For ifølge Randers Amtsavis havde en ekstraordinært travl parkeringsvagt delt bøder ud i en lind strøm på parkeringspladsen ved siden af kajen, hvor Dronningen lagde til land.

Derfor var der flere randrusianere, der kom tilbage til en parkeringsbøde i forruden, da de var færdige med at hylde majestæten.

Dronning Margrethe blev taget imod af borgmester Torben Hansen – og de mange fremmødte lokale royalister – da hun torsdag formiddag ankom med Kongeskibet Dannebrog i Randers Havn. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe blev taget imod af borgmester Torben Hansen – og de mange fremmødte lokale royalister – da hun torsdag formiddag ankom med Kongeskibet Dannebrog i Randers Havn. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men nu fortæller en repræsentant for kommunens Veje og Trafik, at der altså var fri parkering i anledningen af Dronningens besøg.

Der er tale om en misforståelse, forklarer sektionsleder hos Randers Kommune, Magnus Vilstrup Andersen, til lokalavisen.

Derfor lover han også, at alle bøderne fra parkeringspladsen ved kajen, hvor Dronningen lagde til land torsdag formiddag, vil blive annulleret.

»Kommunen havde fortalt p-selskabet Apcoa, at der ikke skulle betales for at holde på pladserne ved havnen lige netop denne dag – en praksis vi også bruger for eksempel i forbindelse med Randers Festuge. Men et eller andet er glippet i kommunikationen, så p-vagterne alligevel blev sendt på arbejde,« forklarer sektionslederen.

Under Dronning Margrethes sommertogt i Randers Kommune blev majestæten også præsenteret for Tronholmparken, som er et lokalt, grønt aktivitetsområde – og også her var der, som til alle dagens officielle programpunkter, pakket med mennesker, der håbede at få et glimt af dronningen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Under Dronning Margrethes sommertogt i Randers Kommune blev majestæten også præsenteret for Tronholmparken, som er et lokalt, grønt aktivitetsområde – og også her var der, som til alle dagens officielle programpunkter, pakket med mennesker, der håbede at få et glimt af dronningen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Dronning Margrethe fortsatte torsdag sit sommertogt i Randers Kommune, hvor hun blandt andet blev taget officielt imod på Rådhuset og senere spiste frokost på Hotel Randers, inden hun igen vendte tilbage til Kongeskibet i Randers Havn.

Her holdt hun om aftenen reception, hvor flere lokale erhvervsfolk og politikere – og også sektionslederen Magnus Vilstrup Andersen – var inviteret.

Fredag afsluttede dronning Margrethe årets sommertogt med sit besøg i Fredericia Kommune.

Mandag kalder arbejdet så igen for landets dronning, når hun ud på eftermiddagen skal overrække årets Rungstedlundpris, som gives af Hørsholm Kommune til en person, som har ydet en speciel indsats i forfatteren Karen Blixens ånd.