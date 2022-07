Lyt til artiklen

Mens det meste af Roskilde Festival festede i fred og fordragelighed fredag aften, gik det helt galt for en flok unge mennesker i camp-området Dream City.

Det fortæller Midt- og Vestsjællands Politi lørdag morgen.

»Et skænderi dernede udvikler sig så voldsomt, at en person trues med kniv. Det ender med, at vi må anholde tre personer,« siger vagtchefen til B.T.

»To er blevet løsladt her til morgen, mens den sidste fortsat er i vores varetægt. Det er fordi, personen muligvis kan sættes i forbindelse til noget tyveri tidligere på ugen,« lyder det fra politiet.

Natten til fredag blev festivalen beskæmmet af en grim voldtægtssag. En 18-årig pige har anmeldt, at hun blev udsat for voldtægt på et toilet på pladsen. Politiet er lørdag morgen ikke kommet nærmere gerningsmanden.

»Der er ikke noget gennembrud. Vi høre stadig meget gerne fra vidner eller folk, som kender til en person med skader i hovedet,« siger vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Gerningsmanden beskrives som 30-40 år, almindelig kropsbygning, lys i huden, kort hår og et rundt ansigt.

Offeret skal både have slået og sparket den formodede gerningsmand, og han har angiveligt pådraget sig synlige skader i ansigtet.

Kvinden har også fortalt, at en kvindelig festivaldeltager kom hen til hende, efter at de var tumlet ud fra toilettet. Politiet eftetrlyser hende som et vigtigt vidne i sagen, men har ikke hørt fra hende.