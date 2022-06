Lyt til artiklen

»Det er fucking ulækkert!«

Således lyder det fra Marc Jørgensen, der er gæst på årets Roskilde Festival.

Rundt omkring på campingpladsen – og i medarbejderområdet, for den sags skyld – skal du nemlig spejde langt efter sæbe eller håndsprit, når du har besøgt toiletterne.

»Jeg synes, det er dårlig stil, for det koster fem kroner for en sæbe eller sådan noget. Nu bliver alle syge, og hvis det ikke er corona, så er det noget andet. Det er fucking nasty,« siger Marc Jørgensen.

Roskilde Festival afholdes lige nu for første gang i flere år, da coronapandemien i både 2020 og 2021 satte en stopper for den slags festligheder på grund af smitterisikoen.

Og selvom vi atter kan samles til koncerter og fester natten lang, så er corona altså fortsat en ting.

De seneste syv dage er der registeret 8.994 coronasmittede i Danmark.



En af Sundhedsstyrelsens vigtigste anbefalinger for at forebygge coronasmitte er at have en god håndhygiejne.

Men det er altså ikke en mulighed for mange af festivalgæsterne, medmindre man selv har medbragt den slags fornødenheder.



B.T. har lagt tråd ud til Roskilde Festival for at høre, hvordan det kan være, at der så mange steder mangler sprit eller sæbe.