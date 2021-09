Bliver du taget i at fedte med mobilen, imens du sidder bag rattet, skal det koste dig. Og det skal koste dig dyrt.

Straffen for at blive knaldet med en mobil i hænderne er i dag for blød, og står det til en række transportordførere, skal straffen skærpes.

»Jeg vil foreslå, at det koster to klip. Så er man altså tæt på at miste kørekortet, og så tror jeg, at folk tager sig sammen. Det er dødsensfarligt, uansvarligt og dybt uacceptabelt,« siger Kristian Pihl Lorentzen, der er transportordfører for Venstre og næstformand i Færdselssikkerhedskommissionen, som har til opgave at nedbringe antallet af trafikulykker.

Som reglerne er i dag, koster det 1.500 kroner plus et klip i kørekortet, hvis man sidder med mobilen, imens man kører bil.

Reglerne blev efter massive oplysningskampagner indført i 2019 som en skærpelse af de eksisterende regler. Men den hårdere linje lader ikke til at have afskrækket danskerne.

Tal fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter viser, at antallet af sigtelser – siden skærpelsen blev indført – kun er gået en vej. Den gale

I 2019 sigtede politiet 24.541 personer for »håndholdt mobiltelefon«. I 2020 var det 25.520, og i år har politiet haft bødeblok og saks fremme 18.044 gange. Fortsætter tendensen resten af året, vil det samlede antal sigtelser overstige antallet fra sidste år.

Niels Flemming Hansen, der er transportordfører for De Konservative, er »meget overrasket over tallene«, og han mener, at der øjeblikkelig er brug for en bred snak om tendensen.

For tredje år i træk ser det ud, at antallet af sigtelser for 'håndholdt mobiltelefon' stiger. (Arkivfoto) Foto: Claus Fisker Vis mere For tredje år i træk ser det ud, at antallet af sigtelser for 'håndholdt mobiltelefon' stiger. (Arkivfoto) Foto: Claus Fisker



»Jeg vil bede ministeren om at holde et møde om det, så vi kan få en bred drøftelse af det her. Det her er vigtigere end rød eller blå politik,« siger han til B.T.



Det reelle tal for, hvor mange der skriver sms'er, tjekker Facebook, Instagram, tager selfies eller andet med mobilen i hånden, imens de sidder bag rattet, er formentlig langt højere end de 18.044 gange, der er blevet 'fanget' i år. Og hos Dansk Folkeparti mener Hans Kristian Skibby, at uopmærksomhed på grund af mobilbrug er så groft, at det principielt kan sidestilles med alkohol- eller stofpåvirkning.



»Hvis man måler det i forhold til risikoen, er det nøjagtig det samme. I den forstand, at man kører uopmærksomt,« siger han til B.T.

Gode råd Drop mobilen og sociale medier, når du kører bil.

Hold ind til siden, hvis du skal indstille din gps eller ringe.

Hold ind til siden og få ro i bilen, hvis børnene er urolige og kræver din opmærksomhed.

Lad være med at lede efter ting, du taber. Kør ind til siden – eller vent, til du kommer frem.

Kig på trafikken, også mens du taler med dine medpassagerer.

Få andre i bilen til fx at skrue låget af din vandflaske, taste på gps, række dig solbriller etc. Kilde: Rigspolitiet



Hans Kristian Skibby mener også, at det er nærliggende at tage emnet op med ministeren, nu når den skærpende straf ikke har virket efter hensigten.



»Jeg vil ikke afvise, at det skal koste mere end et klip. Måske to? Vi er i hvert fald nødt til at kigge på yderligere skærpelser.«



Hos Radikale Venstre tror man ikke på, at hårdere straffe er vejen frem – i stedet skal ændringerne ske gennem oplysning og kampagner.



Heller ikke hos Nye Borgerlige vil man stramme sig ud af problemet. Her foreslår man i stedet, at man fjerner registreringsafgiften på biler, så danskerne har mulighed for at købe en ny, sikker bil med bluetooth eller en anden håndfri mobilløsning.



»Det vil være bedre at få skiftet de gamle biler ud med nogle nyere og sikrere, der allerede har de her løsninger,« siger Mette Thiesen.

B.T. har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra transportordførerne i S, SF og Enhedslisten, men det har ikke været muligt.