Danmark besluttede med stort rabalder at lukke luftrummet for russiske fly søndag formiddag.

Det skete som en del af et større forbud mod indflyvning fra Rusland i hele EU.

Derfor var der flere årvågne typer, der undrede sig, da man på flyovervågningssitet Flightradar natten til mandag kunne se ikke ét, men tre fly indregistreret i Rusland, der langsomt bevægede sig gennem grønlandsk – og dermed gennem dansk – luftrum i nat og tidligt i morges.

Nu kommer der en forklaring: Der var nemlig tale om såkaldt 'humanitære flyvninger', oplyser Trafikstyrelsen til B.T.

Det er her, man overvåger civil luftfart i dansk luftrum, og dermed også flyvninger over Grønland.

Styrelsen oplyser dog også, at kontrollen med de tre fly fra det russiske luftfartsselskab Aeroflot ikke er foretaget af danske myndigheder, men af Canada og Island, hvor flyene fløj fra og til.

'Alle flyvninger er af Naviair oplyst til at have haft status af humanitære flyvninger, der er undtaget fra flyveforbuddet,' skriver Trafikstyrelsen til B.T.

Man tilføjer, at man har 'indskærpet, at humanitære flyvninger kræver forudgående tilladelse' fra de danske myndigheder.

Dermed vil man undgå, at russiske flyselskaber ikke misbruger 'humanitære flyvninger' til at omgå det danske og europæiske forbud.

Et af flyene fløj fra Miami, mens de to andre fløj fra byer i Mexico. Alle havde Moskva som destination.

Trafikstyrelsen meddeler til B.T., at man 'er bekendt med, at en Aeroflot-flyvning fra Moskva til New York (SU124) vendte om i luften da flyveforbuddene i Grønland, Canada og Island blev meldt ud'.