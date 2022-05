ANALYSE: Gymnasieaftalen var Mette Frederiksens prægtige fjerdragt. Men på blot en uges tid er den blevet vingeskudt og plukket som en høne.

Mette Frederiksens prestigeprojekt, hvor regeringen vil fordele de unge på gymnasierne efter forældrenes indkomst, er statsministerens modsvar på ghettodannelsen og et opdelt samfund, hvor indvandrere og velstillede unge lever adskilt.

Men i 11. time er den såkaldte gymnasieaftale fra juni 2021 blevet vingeskudt og er kun millimeter fra at styrte helt i afgrunden.

Søndag trak Morten Messerschmidt Dansk Folkeparti ud af aftalen, og i forrige onsdag krævede Radikale Venstre markante ændringer for at blive i aftalekredsen. Uden de to partier er der ikke længere flertal bag prestigeprojektet.

Med andre ord har gymnasieaftalen forvandlet sig fra en stor fjer i Mette Frederiksens hat til en tung klods om benet.

Det er blevet en ideologisk kampplads, hvor de borgerlige partier har fundet en angrebsflanke på Mette Frederiksen.

Internt i blå blok har man allerede forberedt valgkampagner og konkrete angreb på Socialdemokratiet med fortællingen om, at 'Mette vil bestemme over dig og styre dit liv'.

Det er dog straks mere tvivlsomt, om der reelt er stemmer i en flyvsk kampplads om frihed og personligt valg.

Men hvis der er én ting, som virkelig burde bekymre Mette Frederiksen ved forløbet om gymnasieaftalen, så er det Morten Messerschmidt.

Når Radikale Venstre har været for besværlige eller bare lodret uenige i regeringens politik, er Kristian Thulesen Dahl ofte kommet Mette Frederiksen og co. til undsætning.

Med Messerschmidt ved DF-roret er stilen lagt fuldstændig om. Ud over at han er mere borgerlige og konservativ end Thulesen Dahl, har Messerschmidt anlagt en konfrontatorisk oppositionslinje over for Mette Frederiksen og vil næppe være lige så villig til at indgå aftaler som sin forgænger.

Hun har med andre ord fået færre kort på hånden, når der skal dannes flertal. Og det er et alvorligt handicap forud for en skelsættende reform af de offentlige ydelser.

Gymnasieaftalen kan vise sig at blive et forvarsel om hårde tider for S-regeringen. Fra nu af skal der kæmpes for hver en centimeter for overhovedet at få sin politik igennem.