»Man kan sige, at det, efter B.T.s afsløringer over den seneste tid, ser mere og mere kritisk ud for hende.«

Sådan lyder det fra den politiske kommentator Søs Marie Serup i kølvandet på de Konservatives udmelding i Berlingske om, at de kræver forsvarsminister Trine Bramsens afgang.

Det gør de, fordi de mener, hun har svigtet sit ansvar og at Danmark ikke er tjent med en minister, der tager til vælgermøde på Ærø for at tale om sæler, samme dag som Taleban løb Kabul over ende.

Siden har afsløringer vist, at hun også benyttede Marinehjemmeværnet til ulovlig taxasejlads, mens der også er sået tvivl om, hvorvidt besøget overhovedet var forsvarsrelateret.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) under pressemøde efter møde i udenrigspolitisk nævn, foran udenrigsministeriet i København tirsdag den 24. august 2021.

Søs Marie Serup tror, at de Konservatives udmelding kan få de øvrige borgerlige partier til at følge trop. Men hun tvivler, når det kommer til Regeringens støttepartier:

»Selvfølgelig vil oppositionspartier være med til at vippe en minister af pinden, men det er sjældent, at de går ud kræver det sådan. Det afgørende er dog, hvad støttepartierne gør. Så længe de bakker op, sidder hun sikkert.«

Derfor tror hun ikke umiddelbart, at Trine Bramsen er på vej til at trække sig. På trods af det stigende pres, har hun nemlig tiden på sin side, da den akutte situation for længst er overstået:

»Den akutte situation er overstået. Ja, der er truffet dårlige beslutninger, men presset letter altid over tid, og tiden er hendes bedste ven lige nu.«