Det er Lars Løkke Ramussens allersidste chance.

Hvis ikke Moderaterne kommer i Folketinget ved næste valg, kan det også være slut for Lars Løkkes politiske karriere.

»Hvis det her ikke lykkes, så er jeg måske en parentes i historien. Det er vi nok alle sammen, når det kommer til stykket,« siger Lars Løkke.

Han vil ikke sige direkte, om han stopper, hvis ikke Moderaterne klarer spærregrænsen, men lægger ikke skjul på, at det vil være en stor fiasko, hvis ikke partiet får mindst to procent af stemmerne ved næste valg.

Her præsenteres kandidaterne under partiet Moderaterne landsmøde i DGI Huset i Vejle søndag den 5. juni 2022. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker Vis mere Her præsenteres kandidaterne under partiet Moderaterne landsmøde i DGI Huset i Vejle søndag den 5. juni 2022. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker

Søndag morgen smed Mette Frederiksen en politisk håndgranat, som ifølge flere kommentatorer sender giftige splinter af sted mod Løkkes politiske projekt.

I sin grundlovstale sagde statsministeren, at hun efter et valg er åben for »en regering, der består af partier fra både rød og blå blok«.

Det er også Lars Løkkes store slagnummer. Han har været ultimativ omkring, at han ikke vil lægge mandater til en regering, som ikke består af både blå og røde partier.

Lars Løkke tvivler dog på, at Mette Frederiksens melding er reel.

»Lad os nu se, om Mette Frederiksen er nået den til konklusion, du påstår,« siger han.

»Det virker som en løs tanke. Hvis man nu skal analysere lidt på det, så hænger det nok sammen med, at Radikale Venstre har sagt, at de aldrig kommer til at støtte en ren S-regering efter et valg. Så Mette Frederiksen ved godt, at hun ikke kan blive statsminister for en etpartiregering,«

»Måske er den her melding bare en invitation til Radikale Venstre, som er måske er tilfredse, hvis de bare kommer med,« siger Løkke.

Den nyslåede partiformand afviser, at Mette Frederiksens invitation til de blå har gjort hans eget projekt overflødigt.

»Dem, som Mette Frederiksen har rakt hånden frem til, har slået den væk. Derfor er der stadig brug for et parti som Moderaterne,« siger han.

Han henviser til, at Venstre i løbet af få timer afviste invitationen fra Mette Frederiksen.

»Jeg kan bare sige helt klart, at ingen kan købe Venstre med ministerbiler i et fordækt forsøg på at undslå sig ansvaret for en skandaløs magtudøvelse. Det er helt vildt, hvis der er nogen partier, der lader sig købe af på det her måde,« siger politisk ordfører Sophie Løhde i en skriftlig kommentar til B.T.

Moderaterne danser lige nu på kanten af spærregrænsen i meningsmålingerne.