Efter mandatfordelingen og nattens forhandlinger på rådhuset i Aarhus er partierne kommet nærmere en fordeling af kommunes topposter.

De nuværende udmeldinger tyder på, at to rådmænd bliver på posten, mens der formentlig vil dukke tre nye ansigter op på posterne.

Her er det partierne Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Konservative og Venstre, der kommer til at få rådmandsposter.

Konservative, der stormede ind i byrådet med fem mandater og er blevet byrådets andetstørste parti, kan dermed få en rådmandspost.

De står også til at kunne vælge den første rådmandspost på grund af deres plads som nummer to i rækkefølgen til at vælge poster.

Steen Stavnsbo har allerede afsløret, at han går efter posten som Rådmand for Teknik og Miljø. Og det ser altså ud til, at han kan snuppe den, hvis han vil.

»Jeg har peget på Teknik og Miljø, og så skal vi lige afvente, hvad den anden blok siger, før at Venstre kan tage stilling til, hvilken post de får,« sagde Steen Stavnsbo onsdag morgen.

Thomas Medom, der er nuværende rådmand for SF i Magistratsafdelingen for Børn og Unge, udtalte, da konstitueringsaftalen blev underskrevet, at han er ret sikker på at få samme post, som han lige nu sidder på.

»Jeg er rigtig glad for valget og for aftalen. Det tyder på, at jeg igen bliver rådmand for Børn og Unge, hvis Konservative fastholder deres valg«

Også Radikale Venstre har meldt ud, hvilken post som de forventer at få.

Her regner spidskandidaten Rabih Azad-Ahmad med at få posten som rådmand for Kultur og Borgerservice, som han også sidder på nu.

»Chancerne er jo gode, og det er det, jeg går efter,« sagde han til B.T. Aarhus efter konstitueringsaftalen blev underskrevet.

Hos Venstre ser det ud til, at partiet er nummer fem i rækken til at vælge.

Dermed kommer partiet formentlig til at stå med valget mellem de to poster som rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse og rådmand for Sundhed og Omsorg.

Christian Budde, spidskandidat for Venstre, fortalte onsdag morgen, at han forventer, at han får tildelt Venstres Rådmandspost.

»Det er en god aftale. Venstre har to gode muligheder i forhold til rådmandsposter. Begge områder er spændende, og vi giver et svar i morgen.«

»Min formand har været dejlig klar i spyttet, at baglandet har valgt mig som politisk leder. Så det er det, jeg hæfter mig ved. Det er det klare udgangspunkt, at jeg tager rådmandsposten,« sagde han.

Socialdemokratiets valg af rådmandspost ser ud til at ligge i hænderne på den blå blok og deres to valg af rådmandsposter.